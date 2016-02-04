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Yaşam

İzmit'te sökülmemesi için ağaçlara sarılan 9 kişi gözaltına alındı

Tramvay projesi güzergahında bulunan ağaçların kesileceği iddiası üzerine, bir grup ağaçlara sarılarak eylem yaptı

04 Şubat 2016 15:38

İzmit'te devam eden tramvay projesi güzergahı kapsamında bulunan ağaçların kesileceğini iddia eden bir grup "Ağaçlarıma, yaşam alanıma dokunma" yazılı dövizleriyle ağaçlara sarılarak eylemde bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu 9 kişi gözaltına alındı.

Posta'da yer alan habere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tramvay projesi çalışmaları devam ederken, güzergah üzerinde bulunan Yahya Kaptan Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde bulunan ağaçların kesileceğini iddia edenler eylemde bulundular.

9 kişi, ’Ağaçlarıma, yaşam alanıma dokunma’, ’Tramvay için bu yoldaki ağaçlar kesilecek’, dövizleri taşıdılar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Eyüp Deveci eylemde bulunan kişilerle konuşarak, ağaçların kesilmeyeceğini, sökülerek başka bir bölgeye dikileceğini belirtti. İkna olmayan göstericiler ağaçlara sarıldılar. Mahalle sakinlerinden Atilla Yüceak, "Ağaçlarımızı tramvay projesi için katletmek istiyorlar. Biz ağaçlarımıza dokunulmasını istemiyoruz. Katliama dur diyeceğiz" dedi.

Ağaçlar budanmaya başlanırken, çalışmalara engel olmak isteyen 9 eylemci polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadın polis memurlarının arasında ekip aracına götürülen bir kadın gözyaşlarını tutamadı. Karşı koyan bir eylemci ise yaka paça polis aracına götürüldü. 9 eylemcinin gözaltına alınmasının ardından belediye ekipleri ağaçları budama ve sökmek için çalışmalarına devam etti. Yaklaşık 100 ağacın sökülerek başka bir bölgeye dikileceği bildirildi.

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