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Yaşam

İzmit'te Roma dönemine ait başsız kadın heykeli bulundu

Bir tanrıçayı tasvir ettiği düşünülen heykelin 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor

09 Nisan 2016 20:59

İzmit'te, bir otoparkta yapılan kazı çalışmasında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen Roma dönemine ait başsız kadın heykeli bulundu.

Sputnik'in haberine göre, İzmit Çukurbağ mahallesinde, eskiden otopark olarak kullanılan bir arsada yapılan çalışmalar sırasında yaklaşık 5 metre derinlikte heykele rastlandı.

​Daha önce başta Herkül heykeli olmak üzere birçok tarihi eser bulunan mahalleye gelen İzmit Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü'nden arkeologlar, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki başsız kadın heykelinin üstünü bezle kapatarak müzeye götürdü.

Heykelin, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Bir tanrıçayı tasvir ettiği düşünülen heykelle ilgili incelemeler sürüyor.

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