İzmit Körfezi'nin iki yakası birleşti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla İzmit Körfezi geçiş köprüsünün son tabliyesi bugün monte edildi. Böylelikle körfezin iki yakası birbirine bağlanacak. 4 saatlik yol, 4 dakikaya inecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün isminin bugün açıklanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmit Geçiş Köprüsü'nün son tabliyesinin son vidasını sıkmadan önceki konuşması şöyle:

“Ulaştırma Bakanımızla birlikte sıkacağız. Gönüllü arkadaşlar yapacaklar. Gerçekten dünyada 4’üncü özelliklere sahip bir köprüyle iftihar ediyoruz. Detay özelliklerini de konuşmalarımızda vereceğiz birazdan. İlgi ve alakaya tekrar teşekkür ediyorum. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun diyorum. Gerek Başbakanımıza gerek tüm kabine üyelerimize Ulaştırma Bakanımıza, tüm ekibine, şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Milletimiz ve insanlık için hayırlı olsun diyorum. Yallah bismillah!”

Köprü Mayıs ayında açılacak

Köprünün ayaklarının bulunduğu Kocaeli Dilovası ile Yalova Hersek Burnu’nda bulunan şantiyelerde hummalı çalışmalar devam ederken, köprünün Mayıs ayında ulaşıma açılması planlanıyor.

Köprüden geçiş 35 dolar

Yaklaşık 1.1 milyar dolar yatırımla yapılan Kocaeli ve Yalova istikametlerine 3’er şeritli yapılan köprüde 1 de hizmet şeridi bulunacak. Köprü ulaşıma açıldığında körfezi dolaşarak 2 saat, feribotla 1 saat olan İzmit Körfezi geçişi süresi yaklaşık 6 dakikaya inecek. Köprüden geçiş ücreti ise 35 dolar artı KDV olacak.

Yap - işlet - devret modeli

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil), 384 kilometre otoyol ve 49 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre uzunluğunda olacak.

Proje, Anadolu Otoyolu üzerindeki Gebze Köprülü Kavşağı'ndan Ankara yönüne yaklaşık 2,5 kilometre sonra teşkil edilecek bir köprülü kavşakla (2x5 şeritli) başlayıp İzmir Çevreyolu üzerindeki mevcut Otogar Kavşağı’nda son buluyor.

252 metre kule yüksekliği, 35,93 metre tabliye genişliğine sahip, bin 550 metre orta açıklığı ve toplam 2 bin 682 metre boyuyla dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan köprünün, kuzey ve güney ankraj bloklarının yüzde 99,5'i tamamlandı.

Asma köprü çelik kule bloklarında nihai kot olan 252 metreye ulaşılan köprüde, ana kablo montajına hazırlık amacıyla kedi yolu-çalışma platformu yapılarak ana kablo montajı, ana kablo sıkıştırma, askı kelepçesi montaj çalışmaları bitirildi.

Montaj çalışmalarının ay sonunda tamamlanması, üst yapı imalatları (izolasyon ve asfalt yapılması) ve diğer imalatların bitirilmesiyle köprünün mayıs sonunda trafiğe açılması planlanıyor. Öte yandan, mayıs ayında Gebze-Altınova (İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü dahil), bu yılın sonunda ise Kemalpaşa Ayrımı-İzmir ve Gebze-Bursa Otoyol kesiminin yapım çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.