İzmit Körfez Köprüsü'nde görevli mühendis bıçaklanarak öldürüldü

Cimtaş İnşaat firmasında mühendis olarak çalışan ve İzmit Körfez Köprüsü inşaatında görevli olan mühendis Murat Usluoğlu, uğradığı bıçaklı saldırıda öldürüldü.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre görev yaptığı İzmit Körfez Köprüsü şantiyesine gitmek için evden çıkan Usluoğlu, apartmanın içinde bıçaklı saldırıya uğradı. Çıkan gürültü üzerine evden çıkan apartman sakinleri, genç mühendisi kanlar içinde buldular. Hemen polis ve ambulansa haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Usluoğlu'nu ambulansla hastaneye götürdü.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç mühendis hayatını kaybetti. Yapılan incelemede Usluoğlu'nun iki bıçak darbesi aldığı belirlendi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Elde edilen bilgilere göre Usluoğlu, apartmanın içinde karşılaştığı kişi yada kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Polis iki ihtimal üzerinde duruyor. Birinci ihtimale göre olayın planlanmış bir cinayet olabileceği, ikinci ihtimal ise Usluoğlu ev kapısından dışarı çıkınca apartman içinde hırsız yada hırsızlarla karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.