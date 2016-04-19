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Yaşam

İzmit Körfez Körpüsü’nde iki yaka birleşti

2 bin 682 metre uzunluğundaki köprü mayıs ayında ulaşıma açılacak

19 Nisan 2016 21:35

İzmir Körfezi Asma Köprüsü’nde tüm tabliyelerin montajı tamamlanarak, körfezin iki yakası birleşti. 2 bin 682 metre uzunluğundaki köprü Mayıs ayında ulaşıma açılacak.Perşembe günü düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılması bekleniyor.

Hürriyet’in haberine göre, 433 kilometrelik Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi’nin en önemli bölümünü oluşturan İzmit Körfezi Asma Köprüsü’nde köprüde tabliyelerin montajı tamamlandı. 35 metre 93 santim genişliğinde 113 tabliyenin montajı tamamlanırken, 2 bin 682 metre uzunluğundaki köprü bin 550 metre orta açıklığıyla dünyanın en büyük orta açıklığa sahip 4’üncü asma köprüsü oldu.

Köprünün ayaklarının bulunduğu Kocaeli Dilovası ile Yalova Hersek Burnu’nda bulunan şantiyelerde hummalı çalışmalar devam ederken, köprünün Mayıs ayında ulaşıma açılması planlanıyor.

Yaklaşık 1.1 milyar dolar yatırımla yapılan Kocaeli ve Yalova istikametlerine 3’er şeritli yapılan köprüde 1 de hizmet şeridi bulunacak. Köprü ulaşıma açıldığında körfezi dolaşarak 2 saat, feribotla 1 saat olan İzmit Körfezi geçişi süresi yaklaşık 6 dakikaya inecek. Köprüden geçiş ücreti ise 35 dolar artı KDV olacak.

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