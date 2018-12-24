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Çevre

İzmit Körfezi'ni kirletmenin bedeli 400 bin lira!

Limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı oldu

24 Aralık 2018 13:37

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle Singapur bandıralı bir gemiye 400 bin lira para cezası kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle bir gemiye 400 bin lira para cezası uygulandı.  Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Körfez ilçesinde bir limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı olduğu, donan yağın kütleler halinde kıyıya ulaştığı bildirildi.

Liman çevresindeki kirliliği gören vatandaşlarca haber verilmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile gemi personelinin, beyaz kütleler halinde kıyıya vuran palm yağını topladığı belirtilen açıklamada, Singapur bandıralı gemiye 400 bin lira ceza kesildiği kaydedildi.

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