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İzmirli Pınar, Miss Universe'te Türkiye'yi temsil edecek

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA) - İSTANBUL Emek Sahnesi'nde düzenlenen Miss Turkey 2017 Yarışması'nda ikincisi seçilen İzmirli Pınar Tartan, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Miss Universe'te Türkiye'yi temsil edecek

10 Ekim 2017 12:44

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA) - İSTANBUL Emek Sahnesi\'nde düzenlenen Miss Turkey 2017 Yarışması\'nda ikincisi seçilen İzmirli Pınar Tartan, ABD\'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Miss Universe\'te Türkiye\'yi temsil edecek. Tartan, ABD ile Türkiye arasındaki gerginlik öncesi vize aldı.
Miss Turkey 2017 yarışmasının birincisi Itır Esen\'in tacının geri alınmasının ardından ikinci Aslı Sümen\'in birinciliğe, kendisinin de üçüncülükten ikinciliğe yükseldiğini söyleyen özel bir üniversitenin hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi Tartan, 26 Kasım günü ABD\'de düzenlenecek Miss Universe\'te Türkiye\'yi temsil edecek. Müzikle küçük yaşlardan itibaren iç içe olan ve 3 yaşından beri piyano çalan Tartan, resme ve edebiyata da ilgi duyduğunu belirtti. Kitap okumayı çok sevdiğini dile getiren Tartan, okul hayatında, şiir alanında ödüller aldığını söyledi.
Helikoptere binmeyi sevdiğini de belirten Tartan, \"Farklı kültürleri tanımaya duyduğum merakımın bana getirilerinden biri de ailemle yaptığım yurtdışı seyahatleridir. Fotoğraf çekmek ise ilerleyen zamanlarda profesyonelliğe dökmek istediğim hobilerim arasında\" dedi.
VİZESİNİ KRİZ ÖNCESİNDE ALDI
Türkiye\'nin ilk güzellik kraliçesi Feriha Tevfik\'in, Türk kadının hem güzelliğini hem de zarafetini dünyaya tanıttığını vurgulayan Tartan, \"Bana kalırsa, bu mirası taşımak hepimizin görevi. Ben bu sorumluluğu layığıyla yerine getirebileceğime inanıyorum. Miss Universe\'te ülkemi başarıyla temsil etmek en büyük arzum\" diye konuştu.
Öte yandan Pınar Tartan, ABD ile Türkiye arasında vize başvurularının karşılıklı askıya alınmasından sonra yaşanan gerginlik öncesi vize aldı. Tartan, 26 Kasım\'da gerçekleşecek finalde yarışmak üzere 11 Kasım\'da Las Vegas\'ta düzenlenecek kampa katılacak.

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