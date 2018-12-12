İzmirli öğrencilerden Silopili öğrencilere, kalem ve kitaplı mektup

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- İZMİR Narlıdere Özel Takev İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki 235 öğrenciye; içerisinde kitap ve kalemden oluşan mektuplar gönderdi.

Silopi Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Doruk\'un, İzmir Narlıdere Özel Takev İlk ve Ortaokulu\'nda Türkçe öğretmeni Duygu Çetmili ile yaptığı görüşme sonrasında, her iki ilçe arasında mektuplaş kardeşliği başladı. Narlıdere’de okuyan 235 öğrenci Silopi’de hiç görmedikleri yaşıtlarına mektup gönderdi. Mektup paketlerine sarılı hikaye kitabı ve kalemlerin bulunduğu kolileri teslim alan Silopi Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Doruk, 2 köy okulu olmak üzere toplam 5 okulu ziyaret ederek kolileri teslim etti. Sınıflarda açılan kolilerde öğretmenler, üzerinde ismi yazılan öğrencilere mektupları dağıttı. Büyük heyecan ve sevinç yaşayan öğrenciler, zarfları açarak mektupları okumaya başladı.

Öğrenciler ilk defa mektup almanın mutluluğunu yaşadıklarını ve hiç görmedikleri mektup arkadaşlarını sevdiklerini söyledi. Kendisine gelen mektubu okuyan kız öğrenci Rahime Karatay, en kısa sürede mektuba cevap vereceğini söyledi.

\'HEDEFİMİZ HAYAL GÜÇLERİNİ VE YAZMA YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEKTİ\'

Mektup kardeşliği projesi hakkında bilgi veren Silopi Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Doruk, \"Mektup Etkinliği çalışmamız aslında mektup kardeşliğidir. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle başlattığımız İzmir Narlıdere Özel Takev Alman Koleji ile Silopi merkezde 3 ve köydeki 2 okulumuzun katılımlarıyla toplamda 470 öğrencimizle mektuplaşma etkinliğini gerçekleştirdik. Mektup kardeşliğimiz kapsamında Takev okulunun öğrencileri öğrencilerimize 1 mektup , 1 kitap ve içlerine de 1’er kalemden oluşan hediyelerini gönderdiler. Mektuplaşma etkinliği ile hedefimiz unutulmuş bir değeri tekrar canlandırmaktı. Günümüz teknolojisi sayesinde hızlı iletişim kurmanın en üst seviyesini yaşıyoruz ama ne kadar iyi iletişim kurabiliyoruz bu tartışılır bir durum aslında. Öğrencilerimizin iletişimlerini güçlü kılabilmek, yazma becerilerini geliştirebilmek kendilerine sosyal bir çevrenin kapılarını aralayabilmek için görmedikleri mektup kardeşlerine hayal güçleri sayesinde mektup yazdırabilmekti gayemiz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI