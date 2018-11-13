İzmirli Kızlar Robot Takımı, Türkiye'yi ABD'de temsil edecek

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de çoğunluğu lise öğrencisi kızlardan oluşan robot takımı, İstanbul\'da 39 takım ile yarışarak birinci oldu. İzmir Girls FRC Robot Takımı, 2019 yılının Nisan ayında ABD\'de yapılacak Şampiyonlar Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek. Kızların yapımını 4 ayda tamamladıkları robot, belirli bir mesafedeki çizgiyi geçerek kutuyu gelen verilere göre yakın terazi ya da uzak teraziye atabiliyor.

İstanbul Regional Şampiyonası’nda 39 takım arasından birinci seçilen ve tasarladıkları robot ile ‘Endüstriyel Tasarım’ ödülüne layık görülen, lise öğrencilerinden oluşan İzmir Girls FRC (First Robotics Competition) Robot Takımı, ABD’de yapılacak olan iki uluslararası robot yarışmasına hazırlanıyor. Gaziemir Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karabağlar Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 8’i kız toplam 13 öğrenciden oluşan robot takımı, geliştirdikleri çok fonksiyonlu robot ile başarılara imza atıyor.

ABD\'DEKİ YARIŞMADA TÜRKİYE\'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Gösterdikleri ulusal başarıların ardından İzmir Girls FRC Robot Takımı, 2019’da ABD’de yapılacak olan Şampiyonlar Şampiyonası ve FRC Regional Uluslararası robot yarışmasına katılmaya hak kazandı. Çoğunluğun genç kadınlardan oluşmasının nedeni, cesaret ve özgüveni artırmak. Takım, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik prensiplerini tanıtarak kariyerlerde başarılı olma becerisi kazandırmayı hedefliyor. Üç liseden Gürkan Lokman, Uğur Çelik, Mehmet Sel, Mehmet Sözer, Abdullah Yıldırım’ın mentörlük yaptığı takım, lise ikinci ve üçüncü sınıflardan Cansu Meleke Yıldıko, Derya Altunbağ, Elif Nur Yalçın, Pelin Ülke, Elif Kahraman, Simay Nal, Gamze Kaygısız ve Emre Fırtına’dan oluşuyor.

VERİLERE GÖRE YAKIN TERAZİ YA DA UZAK TERAZİYE ATABİLEN ROBOT

Takımdaki kız öğrencilerin fazla olmasının sebebini anlatan Karabağlar Atatürk MTAL Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Uğur Çelik, robotu yaparken atık malzemeler kullandıklarını belirterek, robot yapmanın maliyetinin yüksek olduğunu vurgu yapıp, sponsor desteği istedi. Çelik, şunları söyledi:

\"Meslek lisesinde daha çok kız öğrencilerin pek tercih etmediği makine gibi döküm gibi alanlar olduğunu bildiğimiz için hem buraya gelecek öğrencileri teşvik etmek, hem de buradaki kız öğrencilerin yollarını açmayı hedefledik. Takımdaki kızlar farklı bölümlerden seçildi, çünkü ortaya bir ürün çıkacaktı ve bu ürün sadece bir bilim dalının ortaya çıkarabileceği bir ürün değil. Farklı branş öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte bu robotu yaptık. Özellikle atık malzemeler kullanmaya çalıştık. Takım üyeleri birbirleriyle rekabet halinde değil, takım ruhu ile ortaya bir şeyler koymayı amaçladı. Mesai saatleri dışında da çalışılarak, öğrenciler için de çok yoğun bir süreç geçirdik. Robotun tamamlanması 4 aylık bir süreci kapsıyor. Bir ürün ortaya koymanın hazzını yaşayan öğrencilerimiz adına biz de çok mutluyuz. Yarışmada istenilen özelliklere göre tasarladığımız robotumuz, hem yazılımsal hem donanımsal olarak tanımlanmış görevlerin tümünü yerine getirebiliyor. Yazdıkları otonom kodları sayesinde başlangıç görevi olarak başarılı bir şekilde belirli bir mesafedeki çizgiyi geçerek kutuyu gelen verilere göre yakın terazi ya da uzak teraziye atabilen birkaç robottan birini tasarladık. Ancak takımın faaliyetlerinin robotik alanda olması nedeni ile çalışmalarının ve kullandıkları malzemelerin de maliyeti oldukça yüksek. Bu maliyetler öğrencilerin karşılayabileceğinin çok üzerinde. Bu nedenle İzmir Girls FRC Robot Takımı, geleceği inşa edecek genç kızlara destek olacak sponsorlara ihtiyaç duyuyor.\"

\'OKULUMUZDA MAKİNELERİMİZ, ÇİZİM PROGRAMLARIMIZ, TEKNİK İMKANLARIMIZ VAR\'

Takımla gurur duyduğunu belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İstanbul’da düzenlenen ve 39 takımın katıldığı yarışmada İzmir’in kızlarının Türkiye birincisi olduğunu, Türkiye’yi gelecek nisan ayında ABD’de temsil edeceklerini söyledi. Yahşi, \"Türkiye genelinde İzmir’in birinci çıkarmasının da ayrı bir anlamı var. İzmirli kız öğrencilerimizin özgüven ve akademik başarı anlamında, teknolojik imkanlar sunulduğunda nasıl bir şampiyonluğa imza attıklarını görüyoruz. ABD’de yapılacak müsabakalarda Türkiye’yi İzmir’in temsil etmesi de bizim için gurur verici bir sonuç\" dedi.

Öğrencilere atölye ve laboratuvarda kullanılan teknik makineler konusunda destek olan Karabağlar Atatürk MTAL Makine Atölye Şefi Mehmet Sel, \"Projemizde öğrencilerimizle beraber bu laboratuvarlarda ve atölyelerde çalıştık. Kız öğrencilerimizle beraber yapmış olduğumuz bu proje ile kazandığımız başarılardan dolayı mutluyuz. Bu projeden daha iyi başarılar da bekliyoruz. Okulumuzda çeşitli makinelerimiz, çizim programlarımız, teknik imkanlarımız var. Öğrencilerimizin de almış olduğu eğitimlerden ötürü de projenin mekanik kısımlarında, tasarım ve imalatında destek sağlamış olduk. Bundan sonra da aynı desteğimizi yoğun bir şekilde sürdüreceğiz\" diye ifade etti.

\'BAŞTA BU KADAR İLGİMİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM\'

Alanı \'Makine teknik\' olan lise öğrencisi Meleke Yıldıko (16), 26 yıldır yapılan FRC yarışması hakkında öğretmenlerinin kendilerine bilgi verdiğini, katılmaya karar verdikten sonra çarşamba ve cuma günleri robotu yapmaya başladıklarını çizim aşamasını üç okulun yardımlaşarak tamamladığını, robotu yaparken mekik çekme aleti gibi makine parçalarını değerlendirerek bir bütün oluşturup robotu tamamladıklarını anlattı. Yıldıko, \"Başta bu kadar ilgimi çekeceğini düşünmemiştim. Kızlarla çalışmak güzel bir duygu. Hep beraber dayanışma içinde çalışabiliyoruz\" diye anlattı.



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