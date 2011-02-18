-İZMİRLİ KADINLARDAN ORHAN ÇEKER'E PROTESTO İZMİR (A.A) - 18.02.2011 - İzmir'de bazı kadın derneklerinin üyeleri, üzerine çarpı işareti konulmuş fotoğrafını yırtarak, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker'in basına yansıyan açıklamalarını protesto etti. Konak Meydanı'nda toplanan Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türk Kadınlar Birliği üyeleri adına açıklama yapan Emekli Subay Eşleri Derneği İzmir Şube Başkanı Nevin Yenilmez, Çeker'i, Cumhuriyet'in aydın kadınları olarak şiddetle kınadıklarını belirtti. Yenilmez, ''Afganistan, Irak ve İran gibi ülkelerde, kadınlar dekolte giymedikleri halde cinsel taciz ve tecavüze uğramaktadır. Cinsel şiddet, erkek egemen toplumda kadın bedeni üzerindeki tahakkümün sürdürülebilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Orhan Çeker gibi zihniyetlerin varlığının, kadınların yaşama hakları için bir tehlike olduğunu düşünmekteyiz'' dedi. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in aydınlığını karartmak isteyenlere karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini anlatan Yenilmez, ''Orhan Çeker'in, bilimin ve aydınlığın yuvası olan üniversiteden ayrılmasını talep ediyoruz'' diye konuştu. Açıklamanın ardından katılımcılar, üzerine çarpı işareti konulmuş fotoğrafını yırtarak, Prof. Dr. Çeker'i protesto etti.