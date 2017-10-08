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Sağlık

İzmirli hemşire yara yıkama çalışmasıyla ödül aldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara Bakım Hemşiresi Hatice Küçüker’in çalışması, Kuzey İrlanda Belfast’ta 26 ülkenin katılımıyla düzenlenen kongrede ödüle layık görüldü

08 Ekim 2017 13:39

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara Bakım Hemşiresi Hatice Küçüker’in çalışması, Kuzey İrlanda Belfast’ta 26 ülkenin katılımıyla düzenlenen kongrede ödüle layık görüldü. Küçüker\'in Hydro Clean ile Otolitik Debridman (Yıkamalı Yöntemle Otolitik Debridman) konulu çalışması ödüllendirilebilir çalışmalar arasına girdi.
Kuzey İrlanda Belfast’ta 18-19 Eylül tarihlerinde, 400 Yara Bakım Profosyonelinin katılımıyla gerçekleşen \'Wound Healing Congress 2017\'ye 5 ay önce Türkiye’den davet alan tek hemşire Tepecik EAH Yara Bakım Hemşiresi Hatice Küçüker oldu. Küçüker’in Hydro Clean ile Otolitik Debridman (Yıkamalı Yöntemle Otolitik Debridman) konulu çalışması, 26 ülkeden katılan çalışmalar arasında sunuma layık, ödüllendirilebilir çalışmalar arasına girdi. Yara profesyonellerinin dünya genelinde kullanabileceği bir sertifika olan \'Sürekli Gelişim Sertifikası\' (CPD) almaya hak kazanan Küçüker, şunları söyledi:
\"Yurtiçinde pek çok yerde sunumlar yapıyorum ama bir çalışmamla yurtdışında bir projede ilk defa yer aldım. Dünyada yapılan çalışmaları gözden geçirdim ve biz nerdeyiz onu gözlemleme fırsatım oldu. Ülkemi ve hastanemi de uluslararası bir platformada temsil ettiğim içinde ayrıca gurur duydum.\"

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