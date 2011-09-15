-İzmir'in üniversiteleri eğitime hazır İZMİR (A.A) - 15.09.2011 - Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi gibi köklü üniversiteleri, Türkiye'de iki örneğinden birinin bulunduğu yüksek teknoloji enstitüsü ve 5 vakıf üniversitesi ile İzmir akademik yıla hazır. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 8 bine yakın akademik personelin görev yaptığı İzmir'de yaklaşık 111 bin 39 öğrenci yükseköğrenim görüyor. Üniversiteler, gençlere eğitiminde farklı imkanlar sunuyor. 29 yıllık geçmişe sahip Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ''geleceği ve geleneği buluşturan üniversite'' vizyonu ile 12 fakülte, 10 enstitü, 1 konservatuvar, 5 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 37 araştırma merkezi olmak üzere 71 birimden oluşuyor. Öğrenim dili Türkçe olan üniversitede 5 fakülte ve 3 enstitüde yabancı dilde eğitim yapan bölümler, yüzde 30 yabancı dilde eğitim veren bölümler ve 1 yıl zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümler bulunuyor. 50 bin öğrenciye hizmet veren okulda 3066 akademik personel görev yapıyor. Üniversitede, kısmi zamanlı öğrenci statüsünde ücretli olarak ayda 350 öğrenci çalışıyor. Geçen akademik yılda bin 222 öğrenciye yemek bursu verilen DEÜ'de, sağlık güvencesi kendisi veya ailesi tarafından karşılanmayan öğrencilerin sağlık güvenceleri, Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı tarafından karşılanıyor. Yurt konusunda ise 504 yatak kapasiteli Buca Kız Öğrenci Yurdu ile 538 yatak kapasiteli karma Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Yurdu hizmet veriyor. 2003-2004 eğitim yılında Erasmus Değişim Programı'na katılan DEÜ'de, bu kapsamda bugüne dek 150 üniversite ile 242 ikili anlaşma imzalandı, 2009-2010 yılı Erasmus istatistiklerine göre toplam 146 öğrenci yurt dışındaki üniversitelere gönderildi, 62 öğrenci de DEÜ'ye eğitim almak üzere geldi. 2011-2012 öğretim yılında ise 220 öğrencinin yurt dışına gönderilmesi planlanıyor. Farabi Programı çerçevesinde ise 2010-2011 öğretim yılında 40 öğrenci üniversiteye geldi, 4 öğrenci yurt dışına gönderildi. Bu akademik yılda 78 öğrencinin üniversiteye gelmesi planlanıyor. Üniversitede, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlayan çift anadal programı ile anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamayı amaçlayan yandal programı imkanı sunuluyor. İşletme, Mühendislik ve Denizcilik Fakültelerinde çift anadal-yandal uygulanıyor.