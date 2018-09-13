İzmir'in 15 ilçesinde kadınların aday gösterilmesini istedi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerde, İzmir\'deki 30 ilçenin 15’inde kadınların belediye başkan adayı gösterilmesini istediklerini söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, yerel seçimlere dair beklentilerini açıkladı. Parlamentoda kadın temsiliyetinin, bütün partilerde olduğu gibi CHP\'de de düşük kaldığını ifade eden Fatma Köse, bu tablonun yerel seçimlerde değişmesi için çalıştıklarını söyledi. Kadın temsiliyetinin önemine işaret eden Fatma Köse, kadınların aday listelerine seçilebilir yerlerden girmesi için mücadele ettiklerini dile getirdi. CHP\'li Köse, \"İzmir, kadın gücünün yüksek olduğu bir il. Bu nedenle burada kadın temsiliyetinin en az yüzde 50 olmasını istiyoruz. Meclis üyeliklerimizde birinci sıralarda mutlaka kadın adaylar olmalı. Devamında da fermuar sistemi uygulanmalı\" dedi.

CİNSİYET KOTASI UYARISI

CHP\'de yüzde 33\'lük cinsiyet kotası bulunduğunu aktaran Fatma Köse, \"Cinsiyet kotaları sondan başa doğru uygulanırsa, bunun hiçbir anlamı kalmaz. Eğer seçilebilir yerlerden uygularsanız, kotalar anlamlı hale gelir. İşte mücadelemiz bunun için. Türkiye\'nin hemen hemen her yerinde, kadınların aday olmasını sağlamak, onları cesaretlendirmek adına çalışmalarımız var. CHP\'nin çok oy aldığı bölgelerde, kadın muhtarları çıkarma projelerimiz var. Meclis üyeliği için kadınları cesaretlendirme çalışmalarımız var. Yerel seçimlerde kadın temsiliyetinin daha çok olacağını düşünüyorum\" diye konuştu.

\'30 İLÇENİN 30\'UNU DA CHP\'NİN ALACAĞINA İNANIYORUM\'

İzmir\'de tüm ilçe belediye başkanlıklarını CHP\'nin kazanacağına inandığını söyleyen Fatma Köse, \"Bu ülkede bu kadar olumsuzluk yaşanırken, geriye gidiş yaşanırken, İzmir gibi aydın bir ilde 30 ilçenin 30\'unu da CHP\'nin alacağına inanıyorum. İttifak demiyorum, birebir CHP alacak\" dedi.

İzmir\'de Konak ve Urla belediyelerinde CHP\'li kadın başkanların olduğunu hatırlatan Köse, 30 ilçenin 15\'inde kadın adayların olmasını istediklerini ifade etti. Köse, \"Yüzde 50 kadın varsa, temsiliyette de yüzde 50 kadın olmalı. Bunun için de çalışmalarımız sürecek\" diye konuştu.

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