İzmir'e 'klima makyajı' yapılıyor...

Şehirlerin görüntüsünü bozan unsurlardan klimaların kamufle edilerek daha estetik bir görüntü sağlanabilmesi için İzmir'de örnek bir proje yapılıyor.

İzmir’de tarihi Agora yolu üzerinde bulunan ve her gün çok sayıda turistin geçtiği İkiçeşmelik Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından bu caddenin daha renkli ve şık görünmesi için binaların dış cephe yenilime ve onarım çalışması yapılıyor.

Bu çalışmalarda binaların dış cephelerindeki klima kirliliği de önleniyor.

Mustafa Oğuz’un DHA’daki haberine göre, klimalar özel kafesle kamufle edilerek görüntü kirliliği de önlenmiş oluyor. Yıllardır kent merkezinde binaların dış cephelerindeki bu olumsuz görüntüleri eleştiren İzmirliler sorunun bu şekilde çözülmesinden mutlu olurken, kent geneline yaygınlaştırılmasını da istedi.