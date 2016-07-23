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15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir’deki Saat Kulesi’ne zarar veren kişi yakalandı

Saat kulesindeki saatin çalındığı iddia edilmişti

23 Temmuz 2016 21:38

İzmir’de darbe girişimi protestoları sırasında sırasında, Konak Meydanı’ndaki tarihi Saat Kulesi’ne zarar veren 17 yaşındaki V.İ. polis tarafından yakalandı.

Geçen 15 Temmuz’daki darbe girişimine tepki gösteren İzmirliler’in toplandığı Konak Meydanı’nda bulunan tarihi Saat Kulesi’ne, üzerine çıkan kişilerce zarar verildiği anlaşıldı.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Saat Kulesi’ne zarar verdiği belirlenen 17 yaşındaki V.İ. yakalandı. Adliyeye sevkedilen V.İ. ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

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