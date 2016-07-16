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15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir'de tarihi Saat Kulesi'nin taşları söküldü

Kulenin en üst noktasında bulunan ve denize bakan yüzündeki saatin kırıldığı, çeşmelerin söküldüğü görüldü

16 Temmuz 2016 17:16

İzmir'de darbe için sokağa çıkanlar tarihi Saat Kulesi'nin taşlarını söktü.

Darbe girişimi nedeniyle AKP'nin çağrısı üzerine Konak'ta 'demokrasi nöbeti' tutanlardan bazıları, saati kırdı, tarihi taşları ve çeşmeleri söktü. Tarihi Saat Kulesi, ağır hasar gördü. Bazı kişilerin, Saat Kulesi'ne tırmandığı, taşların arasına oturduğu görüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Saat Kulesi'nin tarihi taşlarının söküldüğü olaylarda, kulenin en üst noktasında bulunan ve denize bakan yüzündeki saat kırıldı, çeşmeler söküldü. Duvarında asılı duvar ay yıldızlar parçalandığı tarihi Saat Kulesi'ndeki ağır hasar üzerine polis, kulenin etrafına güvenlik şeridi çekti.

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