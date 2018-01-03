İzmir'deki Metropolis Antik Kent'inde oda mezarlar bulundu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde bulunan Metropolis Antik Kenti\'nde, süren arkeolojik kazılarda, o döneme ait aile yaşamına ve bu kavrama verilen önemi gösteren örnekler bulundu. Antik kentte, daha önce bulunan tek mezarların yanı sıra ilk kez içinde bir aileye ait kemik parçaları ile çeşitli hediyelerin yer aldığı oda mezarlar da bulundu.

İzmir\'in Torbalı ilçesinde Sabancı Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü\'nün işbirliğiyle Metropolis Antik Kenti\'nde 2017 yılının kazı çalışmaları tamamlandı. Antik kentteki kazılarda, o döneme ışık tutan önemli bilgiler de bulundu. Şimdiye kadar hep tek kişilik mezarların bulunduğu Metropolis\'te, ilk kez antik dönemin önemli mezar yapılarından biri sayılan ve milattan sonra birinci yüzyıla tarihlendirilen tonozlu oda mezarlara rastlandı. Oda mezarlarında aile, akraba ve dostların ölünün arkasından gerçekleştirdiği ritüel olduğuna işaret eden kandil, bronz ayna ve kaşık, cam ve seramik gözyaşı şişesi gibi mezar hediyeleri bulundu. Anıt mezarlarda en çok rastlanan obje ise ölünün yolunu aydınlatması amacıyla konulduğu düşünülen kandiller oldu. Kazı çalışmalarında, ayrıca kentteki sosyal yaşama ve ölü gömme adetlerine ışık tutan buluntular da tespit edildi. Bunun yanı sıra yüzey araştırmalarıyla da Metropolis\'in ticari hayatına dair önemli yapılar kayıt altına alındı. Şimdiye kadar 11 binin üzerinde tarihi eserin gün yüzüne çıkartıldığı, ören yeri statüsü kazanan antik kenti son iki yılda binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

ANTİK ÇAĞDA AİLE KAVRAMINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Kazı Başkanı olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serdar Aybek, Metropolis\'te ve çevresinde yürütülen çalışmalarla yeni keşiflerin yapıldığını açıkladı. Kazılarda hem Metropolis halkının sivil yaşamına hem de çevre kentlerle ilişkilerine dair pek çok yeni buluntularla karşılaştıklarını anlatan Doç. Dr. Aybek, \"Kentte ilk kez gördüğümüz tonozlu oda mezarlar, Metropolis halkının kültürel izleri ve ölü gömme adetleri ile ilgili önemli veriler ortaya koyuyor. Yeni buluntulara göre Metropolis\'te aile kavramı milattan sonra birinci yüzyılda sağlam temellere dayanıyor, toplumda saygı görüyor. Kaleler ise kentin, döneminin ticari hayatında üstlendiği kilit noktaya vurgu yapıyor\" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI\'NDAN DESTEK

Torbalı Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez de kazının yapıldığı antik kentin çevresinin geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Görmez, \"Bu kentimiz Selçuk Efes\'teki tarihi eserlerle bağlantı. Bu kentimizin de turistlerin ziyaretine açılması için ören yeri ilan edildi. Önümüzdeki dönemde ışıklandırmasıyla çevre düzenlemeleriyle daha da gelişecek\" dedi.



FOTOĞRAFLI