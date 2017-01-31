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15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir'deki 'FETÖ' davasında 30 avukat istifa etti

Gülen için zorunlu müdafi avukat ataması yapıldı

31 Ocak 2017 16:19

İzmir Şakran Ceza İnfaz Kurumları'nda dün başlayan İzmir 'FETÖ' davası bugün devam ediyor. Davanın ikinci duruşması öncesi Fethullah Gülen'in avukatı da dahil 30 avukatın istifa dilekçesi vererek istifa ettiği öğrenildi.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, dün en son avukatlara söz verildiğinde bir gelişme yaşandı. 'FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava kapsamında iddianamede bir numaralı gıyabi tutuklu sanığı Fetullah Gülen’in avukatı olarak İzmir Barosu tarafından Ceza Mahkemesi Kanunu (CMK) gereği zorunlu müdafi avukat ataması yapıldı.

Avukatın mahkemeye heyetine dilekçe vererek davadan çekilme başvurusu yapacağı öğrenildi.

Ayrıca CMK ataması yapılan 30 sanığın avukatının da dilekçe vererek istifa ettiği öğrenildi. 

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