İzmir'deki depreme karşı dayanıklılık testi Türkiye'de bir ilk

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek çalışma ile İzmir Kordonboyu’ndaki tüm binalarda 100’er metre aralıklarla yaklaşık bin 200 metre derinliğe kadar zemin ve depreme dayanıklılık araştırması yapılacak. Bir ay sürecek çalışmadan elde edilen veriler, Ege-Koop Proje Merkezi’nin ürettiği “Kordon Kent Yenileme Projesi”nde kullanılacak.

Proje, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) ile Ege-Koop arasındaki varılan işbirliği ile hazırlandı. Çalışmanın startı Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçığ başkanlığındaki on kişilik ekiple Gündoğdu Meydanı’nda verildi.

Rüzgarın ve gün içindeki trafik yoğunluğunun etkisini en aza indirmek amacıyla akşam saat on buçukta başlatılan çalışma ile jeofizik uygulamaları yürütülecek, Cumhuriyet Meydanı ile Liman arasını içeren Kordonboyu’ndaki tüm binalarda zemin ve depreme dayanıklılık araştırması yapılacak.

Türkiye'de bir ilk

DAUM Müdürü Prof. Dr. Akçığ, Türkiye’de son yıllarda oluşan depreme bağlı yapı hasarları ve zemin ile yapı arasındaki ilişkilere dikkati çekerek, "Deprem dalgaları yer içinde yayılırken ne kadar çok değişirse yeryüzüne ulaştığında yıkıcı olma olasılığı artıyor. Eğer bir bölgede deprem olmadan önce deprem dalgalarının kaç metre derinlikten itibaren ve ne kadar etkileneceği saptanır ve yapılar bu özelliklere göre yapılırsa can ve mal kayıpları azaltılmış olur. Aslında biz 2008-2012 tarihleri arasında TÜBİTAK Kamu Projeleri kapsamında İzmir’de 1 kilometre aralıklı toplam 340 noktada zemin araştırması yapmıştık. Ancak bu çalışma Türkiye’de ilk oluyor çünkü bunu 100’er metre aralıklarla gerçekleştireceğiz. Biz verileri oluşturup, Ege-Koop’a sunacağız, onlar da bu bölge için yenileme projesi hazırlayacak" diye konuştu.

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan da Türkiye’de ilk kez uygulanacak bu çalışma ile alanda yaklaşık bin 200 metre derinliğe kadar zemin etüdünün ayrıntısı ile yapılmış olacağını kaydetti. Aslan, "Bölgedeki binaların yaşının en az 30-40 yıl olduğunu düşündüğümüzde çalışmanın değeri çok daha iyi anlaşılabilir. Buradan elde edeceğimiz verileri Proje Merkezimizin Kordon Kent Yenileme Projesi’nde kullanacağız" dedi.