"İzmir'de sınıf bulamayan öğrenciler koridorlarda bekletiliyor"

İzmir Bayraklı’da tamgün eğitim veren Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu’nda L-M-N sınıflarında okuyan öğrencilerin yeterli derslik olmaması nedeniyle bahçede ve okul koridorlarında, sınıf için bekletildikleri iddia edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, 2019’a kadar bütün okullarda tamgün eğitime geçileceğinin açıklanmasına karşın yeterli derslik sayısının bulunmaması bir dizi sorunları da beraberinde getiriyor.

İzmir Bayraklı’da tamgün eğitim sistemine geçilen Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu’nda öğrenciler sınıf yetersizliğinden derslerini olumsuz şartlar altında görüyor. Bu yıl 5. sınıfa başlayan öğrenciler derslik sorunu yaşarken veliler ise yaşanan duruma isyan ediyor.

İsminin verilmesini istemeyen bir veli okulun tamgün eğitim verecek kapasiteye sahip olmadığını belirterek, “Okula Torbalı, Kemalpaşa, Mavişehir ve Çamdibi gibi yerlerden çok sayıda nakil öğrenci gelerek kapasitesinin çok üzerine çıkıldı. Bir sınıfta 45 ila 47 arasında öğrenci eğitim görüyor. Okuldaki L-M ve N sınıflarında okuyan öğrenciler derslik olmadığı için bahçede oturuyor. Okul idaresi çocukların dışarıda olmasını ise ‘beden eğitimi’ dersi yapıyorlar olarak açıklıyor. Bu 3 ayrı sınıfta okuyan çocukları nereye yerleştirmeyi planlıyorlar” dedi.

Müfettiş incelemesi

Okulun yetersizliğini belirten dilekçeyi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdiklerini ve okula gelen müfettişin de aynı yönde görüş belirttiğini söyleyen veli "Üst sınıflarda çocukları okuyan bazı velilerin araya siyasi iktidardan birilerini koyarak müfettiş kararını değiştirmeye çalıştıklarını duyuyoruz. Peki, bizim çocuklarımızın suçu ne" diye isyan etti. İddialar üzerine gün boyunca aranan okul, telefonlara çıkmadı.

Mevcut sınıfları eğitim kalitesi açısından da yetersiz olduğunu söyleyen bir veli, “Öğrenciler fen dersi için 3. kata çıkarken, matematik dersi için 1. kata iniyorlar. Bu sırada sınıflarda yer kapma telaşında olan çocuklar düşerek yaralanıyor. Sınıflar o kadar kalabalık bir haldeki tahtaya 1 metre mesafeden ders yapıyorlar. Okul yönetimi sorunu çözmek için bodrum katında bulunan kazan dairesi gibi rutubet içindeki odaları sınıfa çevirmeye çalışıyor. Buralara ise her hafta başı kura ile bir sınıf giderek ders yapacak ve muhtemelen de ağırlıklı 5. sınıflar olacak” dedi.