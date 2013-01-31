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İzmir'de Roman öğrenciler tespit mi ediliyor?

İddialara İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden verilen cevap 'devamsızlığı takip ediyoruz'

31 Ocak 2013 15:19

Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER), İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullarda Roman öğrenci tespitinin fişlemeye yönelik olduğunu iddia etti. Milli Eğitim İl Müdürlüğünden alınan cevapta ise sayımı devamsızlığı kontrol amaçlı yaptıklarını öne sürdü. 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullarda Roman öğrenci tespiti ile ilgili çalışmasına ÖVDER tepki gösterdi. 
 
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, okullardaki Roman öğrencilerin yapılan tespit çalışmasıyla fişlendiğini söyleyen ÖVDER İzmir Şube Başkanı Orhan Yüce, Milli Eğitim İzmir İl Müdürlüğü’nün okullara, "2011- 2012 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun olup öğrenci sayılan ve ilimiz ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 9. sınıfa devam etmeyen Roman öğrenci sayısını bilmemiz gerekiyor. 9. sınıfa devam etmeyen Roman öğrencilerin sayısı tespit edilmeli" diye yazı gönderdiğini açıkladı. 
 
ÖVDER İzmir Şube Başkanı Orhan Yüce şunları söyledi, "Milli Eğitim Bakanlığı Roman vatandaşlarımızın işsiz olduğunu biliyor da çocuklarına yardımda mı bulunacak? Konut mu yapacak? Tablet mi dağıtacak? Ne yapacak? Suriye’den getirdiği ailelerin çocuklarının konaklama ve okul masraflarını karşıladığı gibi Roman öğrencilerini de bu hizmetten yararlandırmak için mi sayı istiyor?"  
 
Yüce, Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün bu bilgilerin ne için kullanılacağını açıklamasını da isteyerek şöyle dedi: "Amacı net belirtilmemiş ve velilere bilgi verilmeden çocuklarının fişlenmesi ne yasal ne de insan haklarına uygun değildir. Yasa dışı uygulamaya öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz alet olmamalılar. Biz öğrenci velileri olarak bu amacı belli olmayan yasa dışı uygulamanın takipçisi olacağız."
 
İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Bayram Tetik ise, 12 yıllık eğitimin zorunlu olduğuna dikkat çekerek, "9. sınıfa devam etmeyen öğrencilerin tespitini istiyoruz. Romanlar diye ayırmadık. İzmir’in genelinde yaptığımız bir çalışma ama devamsızlık genelde Roman mahallelerinde görüldüğü için oraya ağırlık verilmiş olabilir" diye açıklama yaptı.
 
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kısa süre önce kendisine bağlı Kitapları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nundan çıkan John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar kitabının sakıncalı olduğu kararı ile gündeme gelmişti. Tepkiler üzerine İl Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı kitabın tartışılan bölümleri için "Bir gencin çok da bilmesi gereken önemli bir konu değil diye düşünüyorum" demişti.

 

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