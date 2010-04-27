1915'te ihanetinizin karşılığını aldınız

T24

Arkamızdan hançerleyenin haddini bildiririz

Bardakçı "Hiç kimse masumiyet ayaklarına yatmasın. Ben Çanakkale'de 1915'de bu çelik zırhlı gemilere toplara mermilere göğsümü siper ederken, siz Anadolu'da köyleri basıp kadınlarımızı, çocuklarımızı süngüyle öldürüyordunuz. Bizi arkamızdan hançerlediniz, bize ihanet ettiniz. Bu ihanetin karşılığını da aldınız" dedi.İçinde, tarih araştırmacısı Ahmet Uslu'nun temin ettiği, Çanakkale Savaşları'na ait 4 bin parça materyalin yer aldığı, Çanakkale 1915 ruhunu tanıtmayı amaçlayan TIR, törenle Balikesir'e hareket etti. Çanakkale Lisesi önünde düzenlenen törene Çanakkale Savaşları gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz, milli eğitim şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.Törene Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı'nın Ermenilerle ilgili söylediği sözler damgasını vurdu. Her yıl 24 Nisan'da çeşitli ülkelerin Ermeni soykırımı yapıldığını onaylar kararlar aldığını belirten Bardakçı, şunları söyledi: "Ben bir vatandaş olarak şu soruyu soruyorum Ermeniler'e; Madem ki sen Osmanlı Devleti'nin sadık kuluydun. 24 Nisan 1915 tarihinde ben Çanakkale'de yedi düvele karşı savaşırken, siz neredeydiniz? Biz Çanakkale'de şehit verirken, savaşırken sizinle niye uğraştık? Durup dururken mi uğraştık? Şimdi madem ki bu topraklarda yaşıyorsunuz, bu toprakların vatandaşısınız, niye bizi arkadan vurdunuz? Hiç kimsenin gidip de suçsuz yere kapısını çalmadık, suçsuz yere kadınına çocuğuna süngü silah dayamadık. Hiç kimsenin suçsuz yere kanını akıtmadık. Tam tersi şununla gurur duyuyoruz ve diyoruz ki 'Biz barış milleti, barış devletiyiz.' Barışı severiz, barış içerisinde yaşamak isteriz. Bizimle barış içerisinde yaşamak isteyene her zaman kapımızı, gönlümüzü açarız. Ancak arkamızdan hançerleyenin de haddini bildirmek gerekir. Bunu da yapan bir milletiz. Bunlar tarihte yaşanmış olmuş bitmiş. Ancak ben özellikle aynı tarihe rastlaması nedeniyle dikkatinizi çekmek istiyorum. Hiç kimse masumiyet ayaklarına yatmasın. Ben Çanakkale'de 1915'te bu çelik zırhlı gemilere, toplara, mermilere göğsümü siper ederken, siz Anadolu'da köyleri basıp kadınlarımızı, çocuklarımızı süngüyle öldürüyordunuz. Bizi arkamızdan hançerlediniz, bize ihanet ettiniz. Bu ihanetin karşılığını da aldınız."