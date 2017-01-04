İzmir'de öğrenciler için travma timi

Rehberlik öğretmenlerinden oluşturulan ‘Krize Müdahale ve Travma Ekibi’; intihar girişimi, cinsel istismar, ensest, şiddet gibi olaylardan etkilenen bine yakın öğrenci ve ailesine psikolojik destek verdi. 5 öğrenci de devlet korumasına alındı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı, son zamanlarda intihara teşebbüs, şiddet, cinsel istismar ve öğretmene yönelik şiddet olaylarının artması üzerine çözüm için her il ve ilçede ‘Krize Müdahale ve Travma Ekibi’ kurdu. İzmir’in 30 ilçesinde rehberlik öğretmenlerinden oluşturulan ekipler, ilk olarak yaşanan bir travma nedeniyle mağdur olan öğrenciye ve olaydan etkilenen arkadaşlarına nasıl müdahale edecekleri konusunda uzmanlardan eğitim aldı.



Ekiplerin travmanın etkisini azaltması, öğrencilerin acısını paylaşması, öğrenci ve eğitimciler arasındaki dengeyi yeniden kurması hedeflendi. Ekipler ayrıca, bazı olaylarda öğrencinin yaşadığı sorunları ailesi ile paylaşmasına da yardımcı oldu. Travma ekibi, son bir yılda 20 olaya direkt müdahale etti.



Cinsel istismar ve taciz olaylarının ardından öğrenci, daha çok etkilenmemesi için suç bölgesinden uzaklaştırıldı. Çocuğu mağdur eden, suça iten veya intihara sürükleyen kişiler tespit edilerek, güvenlik güçlerine iletildi. Sınıf arkadaşlarının ölümü gibi okuldaki diğer öğrencileri de etkileyen olaylarda tüm öğrencilere psikolojik destek verildi. Okulda yaşanan olaylardan diğer öğrencilerin ve öğretmenlerin etkilenmemesi için de toplu görüşmeler yapıldı. Bine yakın öğrenci ile yapılan görüşmeler sonucu krizin büyümemesi sağlandı.

İntihar teşebbüste okulda taciz de var

İzmir'deki ‘Krize Müdahale ve Travma Ekibi’nin müdahale ettiği bazı örnekler şöyle:



- Bornova’da ailevi sorunları olan ve intihara teşebbüs eden lise öğrencisi ve ailesiyle görüşen travma ekibi sorunların en aza indirilmesini sağladı.



- Urla’da öğretmeninin tacizine uğradığı iddia edilen 2 öğrenciyle görüşüldü. Öğretmenin tutuklandığı olayda, 2 kız geçici olarak devlet korumasına alındı. Ailelerle de görüşülmesiyle genç kızların tekrar evlerine ve okullarına dönmesi sağlandı.



- Ensest ilişkiye maruz kalan bir öğrenci tespit edildi ve ailesinden uzaklaştırıldı. Aile hakkında polis işlem yaparak adli süreç başlatıldı.



- Çiğli’de okul dışından bir kişinin taciz ettiği genç kıza ulaşılarak, kendisine zarar vermesi engellendi. Tacizci polise teslim edildi.



- Annesi ölen, babası da istemediği için sokakta kalan lise öğrencisinin korumaya alınması sağlandı.



- Psikolojik sorunları olan bir öğrencinin intihar eğilimi olduğu belirlenerek tedavisi sağlandı.



- Maddi durumu iyi olmadığı için suça sürüklenen çocuğa destek verildi.