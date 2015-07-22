İzmir'de esnafın dayak attığı Suriyeli çocuğun annesi, polisin iki günlük ikna çabasıyla şikâyetçi oldu

İzmir’de küçücük yaşında ekmek parası kazanmak için mendil satan Suriyeli çocuğa saldıran esnaf için yasal süreç başlatıldı. Polisin iki günlük çabası sonucunda çocuğun annesi emniyete getirilerek esnaftan şikâyetçi olması sağlandı.

Hürriyet'ten Banu Şen'e konuşan İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya iki günlük arama sonucunda Suriyeli çocuğa ulaşıldığını ve esnaf hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Uzunkaya, “Duyduğumuz anda ekiplerimiz aramaya başladı. İki günlük aramanın sonucu çocuğa ulaşıldı. Konu şikayete bağlı suçlar kapsamında olduğundan annesiyle emniyete getirilip şikayetçi olmaları sağlandı. Esnafla ilgili işlem başlatılıp olay savcılığa intikal etti. Ayrıca çocuk ve annesine yardım konusunda gerekli girişimlere başladık" diye konuştu.

Bergüzar Korel'de tepki

Bergüzar Korel, dayak yiyen Suriyeli çocuğun fotoğrafını paylaşıp tepkisini dile getirdi.

Korel, kişisel Instagram sayfasında çocuğun fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Hala ağlıyo musun anne? Hayır anneciğim. Ama gözünde hala yaş var? İnsanın kirpikleri hemen kurumuyor yavrum. Ve öperek gözümden yaşı aldı Ali'm... Ah çocuk keşke kirpiklerinden öpüp kurutsam gözündeki yaşı,acıyı..."