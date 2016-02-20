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İzmir'de kız öğrenci yurduna terör operasyonu

Zübeyde Hanım Kız Yurdu'nda arama yapıldı, gözaltına alınacak öğrencinin bulunamadığı bildirildi

20 Şubat 2016 11:38

İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ege Üniversitesi içinde bulunan Zübeyde Hanım Kız Yurdu'na operasyon düzenledi.

DHA’dan Mehmet Candan ve Mehmet Güney’in haberine göre; PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu’na ait Kız Yurdu’nda da arama yapıldı, ancak gözaltına alınacak kız öğrencinin bulunamadığı öğrenildi.

Geçen 20 Aralık tarihinde, Abdullah Öcalan’a özgürlük isteyen bir grup, Konak Pier önünde Türkiye’deki ilk eylemi gerçekleştirmek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Bu sırada polise taş, sopa ve şişelerle saldırılarda bulunuldu. Gösteri sonrasında polis kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırıda bulunan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

 

5 ilçede operasyon 

 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Menemen, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak ve Bornova ilçelerinde belirlenene adreslere gitti. Bu adreslerden birisi de Kredi Yurtlar Kurumu’na ait Ege Üniversitesi içindeki Kız Yurdu oldu. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yurttaki kız öğrenci ise bulunamadı.

Gözaltına alınan kişilerin YDG-H üyesi oldukları evlerindeki aramalarda da, çok sayıda örgütsel doküman bulunduğu bildirildi. Gözaltına alınan kişiler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. 

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