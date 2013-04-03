T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ordu'da kız yurdunda 'erkek' alarmı

Ordu Lisesi Ayşen Özyeğin Kız Öğrenci Yurduna girdiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

03 Nisan 2013 10:36

Ordu'da bir liseye ait kız öğrenci yurduna girdiği iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Düzgün, olayın bazı basın organlarına 1 Nisan şakası olarak yansıdığını söyledi ve "Olayın şaka değil, gerçek olduğu tespit edildi" dedi.
 
Ordu Valisi Orhan Düzgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu Lisesi Ayşen Özyeğin Kız Öğrenci Yurduna geçen hafta sonu gece saatlerinde bir erkeğin girdiğini belirterek,''Kızlarımızdan biri fark ediyor. Bunun üzerine şahıs oradan kaçıyor. Anlaşıldığı kadarıyla öğrencilere bir müdahale etme söz konusu değil. Adli ve idari tahkikat başlattık'' dedi.

Olayın bazı basın organlarında 1 Nisan şakası olarak aksettirildiğini anlatan Vali Düzgün, "Emniyet Müdürlüğümüz yaptığı çalışma sonucu olayın şaka değil, gerçek olduğunu tespit etti. Çünkü yurtta bulunan çocuklarımız karanlık olduğu için zanlının cinsiyeti hakkında bile tespitte bulunamamışlardı. Zanlı çocukların telefonundan kendi telefonunu aramış daha sonra muhtemelen ertesi günü siz gece beni aradınız diyerek arkadaşlık yapma teklifinde bulunacaktı. Gözaltına alınan 27 yaşındaki zanlının sabıkası olduğu belirlendi'' diye konuştu.

Ordu Lisesi Ayşen Özyeğin Kız Öğrenci yurdunda kalan bir öğrencinin gece kaldığı yurdun odasında bir kişi gördüğü iddiasıyla emniyet ekiplerine şikayette bulunmuştu.

ETİKETLER

ordukız yurduayşen özyeğinerkek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24