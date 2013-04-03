Ordu'da kız yurdunda 'erkek' alarmı

Ordu'da bir liseye ait kız öğrenci yurduna girdiği iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Düzgün, olayın bazı basın organlarına 1 Nisan şakası olarak yansıdığını söyledi ve "Olayın şaka değil, gerçek olduğu tespit edildi" dedi.



Ordu Valisi Orhan Düzgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu Lisesi Ayşen Özyeğin Kız Öğrenci Yurduna geçen hafta sonu gece saatlerinde bir erkeğin girdiğini belirterek,''Kızlarımızdan biri fark ediyor. Bunun üzerine şahıs oradan kaçıyor. Anlaşıldığı kadarıyla öğrencilere bir müdahale etme söz konusu değil. Adli ve idari tahkikat başlattık'' dedi.

Olayın bazı basın organlarında 1 Nisan şakası olarak aksettirildiğini anlatan Vali Düzgün, "Emniyet Müdürlüğümüz yaptığı çalışma sonucu olayın şaka değil, gerçek olduğunu tespit etti. Çünkü yurtta bulunan çocuklarımız karanlık olduğu için zanlının cinsiyeti hakkında bile tespitte bulunamamışlardı. Zanlı çocukların telefonundan kendi telefonunu aramış daha sonra muhtemelen ertesi günü siz gece beni aradınız diyerek arkadaşlık yapma teklifinde bulunacaktı. Gözaltına alınan 27 yaşındaki zanlının sabıkası olduğu belirlendi'' diye konuştu.

Ordu Lisesi Ayşen Özyeğin Kız Öğrenci yurdunda kalan bir öğrencinin gece kaldığı yurdun odasında bir kişi gördüğü iddiasıyla emniyet ekiplerine şikayette bulunmuştu.