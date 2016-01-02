Terörle mücadele için elektronik kelepçe



Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi meclis grubu, önümüzdeki hafta düzenlenecek eyalet grubu çalıştayında sunacağı metinde terörle mücadelenin etkisini artıracak bir dizi öneriye yer verildi.

Metinde terörle ilişkisi tespit edilen çifte uyrukluların Alman vatandaşlıklarının iptal edilmesi, terör hükümlülerinin ayak bileklerine elektronik kelepçe takılarak gün boyunca gözetim altında tutulması gibi önlemler dile getiriliyor.

Terörün mali kaynaklarının kurutulmasına yönelik önerilerin de bulunduğu metinde kaynağı bilinemeyen ve terör amacıyla kullanılmasından kuşkulanılan paralara derhal el konulması gerektiğine işaret ediliyor.

Radikal İslamcıların propaganda kaynaklarına da değinilen metinde özellikle internet üzerinden terör çağrısı yapanlar ve sempatizan toplamaya çalışanların daha yoğun şekilde izlenmesi, şiddet içeren Facebook ve Twitter mesajlarının daha sıkı şekilde süzgeçten geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Anayasayı Koruma Dairesi’nin verilerine göre Almanya'da şiddet uygulamaya hazır bin 100 radikal İslamcı bulunuyor. Bunlardan 430'unun ise ağır suçlar işleyecek denli tehlikeli olduğu kaydediliyor.