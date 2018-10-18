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Politika

İzmir'de İYİ Parti'nin 17 ilçe başkanı, görevinden istifa etti

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na Hüsmen Kırkpınar'ın atanmasının ardından 17 ilçe başkanı, görevinden istifa ettiğini açıkladı

18 Ekim 2018 18:41

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı\'na Hüsmen Kırkpınar\'ın atanmasının ardından 17 ilçe başkanı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Demirel ve yönetim kurulu ile 20 ilçe gençlik kolları başkanının da görevinden istifa ettiği duyuruldu. 
İYİ Parti Genel Merkezi\'nce İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar\'ın göreve atanmasının ardından peş peşe istifalar açıklandı. İzmir’de 1\'i vekaleten görevi yürüten 17 ilçe başkanı görevi bıraktığını duyurdu. Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Doğukan Demirel de görevinden istifa etti. Kırkpınar’ın atanmasına tepki amacıyla Gaziemir İlçe Başkanı Leman Emin, Foça İlçe Başkanı Muzaffer Tınaztepe, Buca İlçe Başkanı Fikret Aktaş, Seferihisar İlçe Başkanı Kürşat Cebeci, Karaburun İlçe Başkanı Şerif Arslankan, Kınık İlçe Başkanı Hasan Kavak, Dikili İlçe Başkanı Altan Aktuğ, Çiğli İlçe Başkanı Özgür Doğan, Aliağa İlçe Başkanı Yücel Karaşan, Beydağ İlçe Başkanı Muhsin Pulcu, Kemalpaşa İlçe Başkanı Hüsnü Teoman, Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, Narlıdere İlçe Başkan Vekili Kerim Kaşka, Bayraklı İlçe Başkanı Murat Karacan, Karşıyaka İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım, Bornova İlçe Bakanı Galip Çukurlu ve Bergama İlçe Başkanı Nuri Çiftçi görevlerinden istifa etti.
Görevini bırakan partililer, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
\"Genel Başkanımız Meral Akşener’in önderliğinde  kurulan  İYİ  Partimiz Türkiye’mize umut  olmuş,  koyduğu hedef ve ilkeleri ile bir güneş gibi doğmuştur. Partimizin  kuruluş  aşamasında,  Kurucu  İl  Başkanımız Yıldırım  Ulupınar’ın koymuş  olduğu  vizyonla,  oluşturduğu  teşkilat yapısı, dört eğilimi içinde barındıran, Cumhuriyet ile kavgası olmayan, Atatürk ilkelerine, milli ve manevi değerlerine bağlı, tek bir eğilim ile siyaset yapmayan, başka bir partinin devamı görüntüsünden uzak bir kimlikteydi. Genel Merkezimizin dün, İzmir İl Başkanlığı\'na yapmış olduğu atamayla bu vizyondan tamamen uzaklaştığını görmekteyiz. İl başkanlığımızın  atanması  sürecinde  teşkilatlarımızın,  il başkanımızın atanmasıyla ilgili görüş ve önerilerinin alınması için, genel merkezimiz  tarafından  gönderilen  heyete  teşkilatların  hassasiyeti  ve düşüncelerinin  aktarılmasına  rağmen, maalesef genel merkezimiz tarafından ilçe  teşkilatlarımızın, il yönetimimizin, gençlik kollarımızın hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı görülmüştür. Almış  olduğumuz bu karar, herhangi bir şahsa karşı  değil, tamamıyla prensip  kararıdır. Bu sebeple 17 ilçe başkanı, il gençlik kolları başkanı ve yönetim kurulu ile birlikte 20 ilçe gençlik kolları başkanı olmak üzere tüm görevlerimizden istifa ediyoruz.\"

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