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İzmir'de Inna coşkusu

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Balkan Halk Dansları Festivali'nin açılış konserinde sahneye çıkan dünyaca ünlü yıldız Inna, aynı saatteki milli maça rağmen Gündoğdu Meydanı'nı doldurdu

07 Ekim 2017 14:32

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği Balkan Halk Dansları Festivali\'nin açılış konserinde sahneye çıkan dünyaca ünlü yıldız Inna, aynı saatteki milli maça rağmen Gündoğdu Meydanı\'nı doldurdu.
Romanya\'nın dünyaca ünlü pop yıldızı Inna, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen \'12\'nci Balkanlılar Halk Dansları Festivali\' kapsamında İzmir\'e geldi. Aynı saatte oynanan Türkiye-İzlanda A Milli Takım futbol maçına rağmen Gündoğdu Meydanı\'ndaki konserine binlerce kişinin eşlik ettiği MTV ödüllü şarkıcı, birbirinden hareketli parçalardaki muhteşem performansı ve danslarıyla izleyenleri coşturdub Türk kızlarının çok güzel olduğunu söyleyen Inna, Türkçe \"\'İzmir bu akşam çok güzelsin\" cümlesi ile büyük alkış aldı.

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