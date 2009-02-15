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Yaşam

İzmir'de ilköğretime badminton

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilköğretim okullarında yaptığı çalışma ile öğrencileri badmintonla tanıştırdı.

15 Şubat 2009 02:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilköğretim okullarında yaptığı çalışma ile öğrencileri badmintonla tanıştırdı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, pilot okullar olarak seçilen Seniha Mayda İlköğretim Okulu, İbrahim Kavur İlköğretim Okulu ve Şehit Cesur İlköğretim Okulları ile Çamlaraltı Koleji'nde yapılan çalışmalar sonucu 5 bin civarındaki öğrencinin badmintonla tanıştığı, yaklaşık bin 200 öğrenciye temel düzeyde eğitim verildiği belirtildi.

Badmintona yetenekli olduğu tespit edilen 200 öğrencinin ise İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak lisans aldığı kaydedildi.

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