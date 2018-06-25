İzmir'de hiçbir siyasi parti sandık sonucundan memnun değil

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de sandık sonuçları, hiçbir siyasi parti il başkanını memnun etmedi. AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, çalışmaları yaparken mahalle baskısı ile karşılaştıklarını öne sürdü, CHP Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı görevini yürüten Alaattin Yüksel ise, İzmirli\'nin HDP\'nin barajı aşabilmesi için stratejik oy kullandığını öne sürdü.

24 Haziran genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi. İzmir\'de CHP, AK Parti ve MHP, oy kaybetti. Siyasi partilerin İzmir il başkanları da sandıktan çıkan sonuçlardan memnun olmadı. CHP SKM Başkanı Alaattin Yüksel, \"Zorlu bir seçim yaşadık. Bunun sonucu da kesinleşti. Ünlü bir siyasetçi Mao Zeodong\'un \'Mücadele içinde yenilmek, yenilmek değildir\' lafı var. Bu süren bir şey, demokrasi mücadelesi. Bu bitmez, devam eder. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz, olmayacak. Muharrem İnce, bütün Türkiye\'ye umut yaymayı başardı. Bu umudun canlı ve diri tutulması gerekiyor ki halkın, kitlelerin mücadele azmi kırılmadan devam etsin. Biz hepimiz Türkiye\'nin daha iyi geleceğe yürümesi için mücadele ediyoruz\" dedi. CHP\'de de AK Parti\'de de ciddi düşüş olduğunu kaydeden Yüksel, ilginç bir değerlendirmede bulundu. Özeleştiri de yapan Yüksel, \"İzmirli iktidardan da ana muhalefetten de memnun değil. İktidardan zaten rahatsız ama ana muhalefette de bir sorun var. Fakat \'HDP barajı geçsin kaygısı\' ile de hareket edildi. Bizim partili ülkenin geleceği ile hassasiyetleri yüksek. Daha çok stratejik oy kullanıyor\" dedi.

\'YÜZDE 25 BANDINA TAKILIP KALMAYI REDDERKEN, OYLARIMIZ DAHA DA DÜŞTÜ\'

CHP\'de genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği ve il başkanlığı yapan deneyimli siyasetçi Yüksel, \"Bu sonuçlar parti içerisinde rahatsızlığa neden olur mu\" sorusuna, \"Kargaşa ve kaosa neden olmamalı ama bir değerlendirme de yapacaklar. Bu sonuçları hak etmiyoruz. Yüzde 25 bandına takılıp kalmayı redderken, oylarımız daha da aşağı düştü. Bu da çok ciddi bir değerlendirmeye ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bunu da parti, kendi ilçe ve il örgütlerinde ve gerekirse en sonunda bir kurultayla tartışmalı bir şekilde ama daha sakin \'Hadi kurultayı toplayalım da, değiştirelim\' şeklinde değil. İstifa sesleri ile değil. Daha soğukkanlı, aklı başında bir değerlendirmeye ihtiyacımız var\" yanıtını verdi.

\'SEÇİM ÇALIŞMASI YAPARKEN MAHALLE BASKISI ALTINDA KALDIK\'

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de Türkiye genelinde AK Parti\'nin yüzde 7\'ye yakın düşüş yaşadığını belirtti. Bunun yüzde olarak İzmir\'de çok daha az olduğunu söyleyen Şengül, \"İzmir\'de \'çok başarılıyız\' demiyoruz ama kısa vadede yapılacak olan şey, oylarımızı korumaktı. Ama İzmir\'de seçim çalışması yaparken inanılmaz şekilde mahalle baskısı altında kaldık. Mahalle baskısından dolayı insanlarda Muharrem İnce\'ye de yönelme oldu. Sonuçları irdeleyeceğiz, iyi mesajlar aldık. En kısa sürede değerlendirip, önümüzdeki sürece bakacağız\" dedi. 2011\'deki oy oranının üstüne çıkmak için çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Şengül, \"Bizim gerçek oy oranımızı yerel seçimler gösterecek. Sahada, herhangi bir siyasi partide olup \'Ben kendi partime oy vereceğim ama yerel seçimlerde ise sizlere oy vereceğim\' diyen ciddi bir kitle var. \'Size oy vereceğim\' diyen ciddi bir kitle de var. Yerel seçimde insanlar adaya, adayların projelerine ve ne yapacaklarına bakarak oy veriyor. Oyunu değiştirebiliyor. Yerel seçimde 7 olan belediye sayımızı yükseltmeye ve Büyükşehir Belediyesi\'nde iddialı bir konuma gelmek için hemen 10 gün içerisinde saha çalışmalarımıza başlayacağız. İzmir\'de gerginlik, kutuplaşma da bitti. Bunun seçimlere de yansıyacağını düşünüyorum\" diye konuştu.

\'OYLARIMIZIN DÜŞMESİ BİZİ ÜZDÜ\'

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş da partisinin İzmir\'de aldığı seçim sonuçlarını değerlendirirken anket firmalarının MHP konusunda yanıldığını hatırlattı ve şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanın ilk turda seçileceğini sürekli söyledik ve bu doğrultuda çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı\'nı kutluyorum, hayırlı olsun Türk milletine, Türk devletine. MHP\'nin de güçlü şekilde Meclis\'te yer alması için yoğun çabamız oldu. Türk milletinin MHP\'ye ihtiyacı olduğunu düşünerek o doğrultuda çaba sarf ettik. İzmir\'de oy oranımızın düşmüş olması bizleri son derece üzdü. Biz, bayağı gayret gösterdik ama ne yazik ki oylarımız düştü. Buradaki tek tesellimiz her iki bölgeden de Meclis\'e birer vekil göndermek. Türkiye genelinde MHP\'nin aldığı sonuç son derece önemli. Çünkü uzun zamandır MHP \'Yüzde 5\'i aşmayacak\' diye koro halinde bunu konuşanlar vardı. Anketçisi, manşetçisi. Bu saatten sonra konuşacakları bir şey kalmadı. MHP Meclis\'te yer aldı. Bu zamana kadar Türkiye\'nin sorunlarına gerekli hassasiyeti gösteren MHP, bundan sonra da TBMM\'de aynı sorumlulukla çalışmaya devam edecek. HDP tarafından CHP\'ye \'Bize 1 milyon oy verin meclise girelim. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa biz size 6 milyon oy verelim\' pazarlığı yapıldı. Bu nedenle unsurlar meclise gitti. CHP\'nin kaybı oldu.\"

MERKEZ SAĞ MESAJI

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, merkez sağ seçmenin partilerini bir umut olarak gördüğünü belirterek, \"Bunca engellemeye, olumsuzluğa, imkansızlığa rağmen 6 ayda azımsanmayacak bir oy aldık. Elbette daha yüksek bir almak isterdir ama milletin kararına saygı duymak zorundayız. Ancak ben hala geleceğin İYİ Parti\'de olduğunu düşünüyorum. Genel seçimlerde iddialı bir parti olacağımız kesin\" diye konuştu.

\'HEPSİNİN OYUNU ALAMADIK\'

HDP de sandık sonuçlarından memnun değil. Partinin İzmir İl Eş Başkanı Semra Uzunok, \"Her şey bir senaryonun içerisindeydi. Ama İzmir\'in başarılı bir seçim süreci geçirdiğini düşünüyorum. Bütün baskılara rağmen iyi bir kampanya süreci yürüttük. Demokrasi nedeniyle \'HDP\'ye oy vereceğiz\' diyenlerin hepsinin oyunu alamadık. Biz kendi oyumuz yükselttik. Daha da yükselebilirdi ama bir baskın seçimdi. Halklarımız da panik oldu ve ne yapacağını bilemedi\" şeklinde yorum yaptı.



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