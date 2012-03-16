İzmir'de hastalar golf arabasıyla taşınıyor



T24 - İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde, sedyeyle hasta transferinde zaman zaman yaşanabilen sorunları ortadan kaldırmak için hastalar golf arabasıyla taşınıyor.

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Emin Erbaycu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin 70 dönüm arazi üzerinde kurulu olduğunu, hastaneye ait birçok farklı binadan hasta transferinin yaşandığını anlattı. Hastaların bugüne kadar sedyeler vasıtasıyla binalar arasında transfer edildiğini belirten Erbaycu, “Hastaların hem hızlı transferi hem de soğuk hava ve yol şartlarından etkilenmemesi için golf aracıyla bu hizmeti yapmaya karar verdik” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın çok dikkat ettiği konuların başında hasta güvenliğinin geldiğini, bir süre önce iki golf aracı alarak hizmete sunduklarını dile getiren Erbaycu, şöyle konuştu:

“Binalarımız arasında parke taş döşemesi olduğu için sedyeyle taşıma sıkıntılı oluyordu. Hasta da zorluk yaşıyordu. Sedyeyle taşımada serumu çıkarmak zorunda kalıyorduk. Hasta yağmurlu havada, soğuk havada sıkıntı yaşıyordu. Oturamayan, ayağa kalkamayan hastaların güven içinde emniyet kemerleri de takılı halde transferi çok önemli. Şimdi golf arabalarıyla daha güvenli şekilde hastaları taşıyoruz. Yağmur yağsa da golf aracında hasta ıslanmıyor. Ayrıca hastanın refakatçisi de araca binebiliyor. Hasta oksijenini alıyor, serumu takılı olabiliyor. Sedyesinde yatar pozisyonda taşınıyor.”

Hastaların sarsılmadan transferinin önemine dikkat çeken Erbaycu, 2 golf aracının günde 30'un üzerinde hastaya hizmet verdiğini, hastaların talebi üzerine birkaç araç daha alabileceklerini kaydetti.

Hayatını kaybeden de brandalı araçla taşınıyor

Hayatını kaybeden kişilerin de daha önceden sedyeyle taşındığını, hastanede bu görüntünün insanlar üzerinde olumsuz etki bıraktığını ifade eden Erbaycu, “Bu durum hem hastalarımız hem hasta yakınları hem de çocuklar için moral bozucu bir görüntüydü. Şimdi ise kapalı brandalı aracımızla hayatını kaybeden kişileri taşıyoruz” dedi.

Araçların yaklaşık 18-20 bin lira civarında bir maliyetinin olduğunu, bu paranın hastane bütçesinden çıkmadığını belirten Erbaycu, uluslararası çalışmalarda yeralan sağlık çalışanlarının katkılarıyla bu araçları aldıklarını kaydetti. Başhekim Erbaycu, kendi kurumları gibi geniş bir alanda farklı binalarda hizmet veren hastanelerin bu araçlardan mutlaka edinmesi gerektiğinin altını çizdi.