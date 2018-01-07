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Politika

İzmir'de gözaltına alınan HDP'li Baydemir, adliyede ifade verdi (2)

İFADE VERİP ADLİYEDEN AYRILDI Partisinin programı için geldiği İzmir'de gözaltına alınan ve adliyede ifade veren HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, adliye çıkışında açıklama yaptı

07 Ocak 2018 16:36

İFADE VERİP ADLİYEDEN AYRILDI
Partisinin programı için geldiği İzmir\'de gözaltına alınan ve adliyede ifade veren HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, adliye çıkışında açıklama yaptı. İktidarın yanlış politikalarını kabul etmedikleri için gözaltına alındığını söyleyen Baydemir, şöyle konuştu:
\"Maalesef bu ülkede tüm demokratik hak ve özgürlükler, büyük bir tehdit altındadır. Sadece söz konusu olan Osman Baydemir\'in gözaltına alınması, adliyeye getirilmesi, beyanına başvurulması değildir. Söz konusu olan, milyonlarca iradenin seçme hakkının gasbedilmesidir. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Çağlar Demirel ve nihayetinde de Enis Berberoğlu. Bütün bu milletvekilleri niçin cezaevindeler? Niçin tutuklandılar? Muhalefet ettikleri için. İktidarın yanlış politikalarını kabul etmedikleri için tutuklandılar. Ben de bugün, bunun için buradayım. İfade verdim, beyanlarda bulundum. Şüphesiz ki bilinmesi gereken bir şey var. Bu coğrafyada, eninde sonunda hak ve hakikat galip gelecektir. Eninde sonunda, özgürlük kazanacak. \'Yargı\' dediğimiz mekanizma, bağımsızlığını yitirdiğinde büyük zararı toplum görecek. Biz, bugün bunun kişisel mağdurları olabiliriz; ama yargı, bağımsızlığını yitirdiğinde toplum zarar görecek. Ondan dolayı biz haksızlığa direniyoruz. Özgürlüğün kazanacağına inanıyoruz.\"
HDP\'li Baydemir, açıklamasının ardından partisinin programına katılmak üzere adliyeden ayrıldı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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