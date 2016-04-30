İzmir'de görme engelli vatandaş önce tartaklandı, sonra trafik cezası aldı!

İzmir Konak'ta bir iş merkezinin otoparkının girişine park edilen kapalı kasa minibüse tepki gösteren görme engelli 39 yaşındaki Salih Arıkan önce tartaklandı, sonra polis tarafından 92 lira para cezaya çarptırıldı.

Bir iş merkezinin otoparkının girişine park edilen kapalı kasa minibüse tepki gösteren görme engelli 39 yaşındaki Salih Arıkan, elindeki beyaz bastonla araca vurup, bir süre otoparkın girişinde bekledi.

Basmane Semti 1364 sokaktaki bir iş merkezinin otoparkının girişine, kapalı kasa kamyonetin şoförü aracını park etti. Aracı kullanan kişi daha sonra yandaki otele malzeme indirmeye başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen görme engelli Salih Arıkan, elindeki beyaz bastonla minibüse çarptı. Daha önce de otopark çalışanları tarafından kaldırıma araç park edildiğini iddia eden Arıkan, elindeki bastonla minibüse vurdu.

Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, tepki amacıyla otoparkın girişinde durmaya başlayan Arıkan'ı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada çevredekilerle Arıkan arasında tartışma çıktı. Otopark girişinden başka bir yere götürülmek istenen Arıkan çıkan arbedede tartaklandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredekiler polisi aradı. İş merkezinin önüne gelen polis, Arıkan'ı polis merkezine götürdü ve "Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" suçundan 92 lira para cezası kesti.

"Defalarca uyardım, dinlemediler"

Söz konusu yolu sık sık kullandığını ve otopark görevlisinin otoparkta yer olmayınca kaldırıma araç park ettirdiğini ileri süren Arıkan, "Daha önce de defalarca benzer şeylerle karşılaştım. Her defasında uyardım ama bir süre sonra benimle dalga geçip, 'Kamyon geliyor' demeye başladılar. 'Görme engelli olmasaydın sana yapacağımızı biliyoruz' diyerek de tehdit ettiler. Kaldırımda yürürken, park edilen araçlar nedeniyle yola inmek zorunda kalıyorum. Artık bu soruna bir çözüm bulsunlar. Bizler de bireyiz. Tüm bu yaşananlara rağmen bana ceza kesildi" dedi.