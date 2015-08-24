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Yaşam

İzmir'de geçim sıkıntısı çektiği için intihara kalkışan simitçiye 'atla' diye bağırdılar!

İkna edilen simitçi çıktığı yerden inerek, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

24 Ağustos 2015 22:29

İzmir'de geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen seyyar simitçi Ferhat G., kullanılmayan bir otel binasının dış cephesindeki iskeleye tırmanıp, intihar edeceğini söyledi. Ferhat G.'yi görenler polise haber verirken, aşağıda toplanan kalabalıktan bazıları "Atlamayacaksan ne çıktın? Delikanlıysan atlarsın" diye bağırdı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ikna edilen simitçi çıktığı yerden inerek ifadesi alınması için karakola götürüldü.

Öğle saatlerinde, Çankaya kavşağındaki, uzun zamandır kullanılmayan atlas Oteli'nin cephesine kurulan iskeleye tırmanmaya başlayan bir kişiyi görenler polise haber verdi. 6 katlı binanın dördüncü katına kadar tırmanan Ferhat G., borç içinde yaşadığını, işinin olmadığını bir yetkili iş sözü vermezse atlayacağını söyledi. Buintihar girişimi trafiği de olumsuz etkiledi. İtfaiye şişme yatak açıp ve polis önlem alırken çok sayıda seyirci de bölgede toplandı. Tepsi içinde simit satarak geçinmeye çalıştığını ilaç alacak parası bile olmadığını söyleyen Ferhat G. yardım isterken aşağıda bekleyenlerden bazıları cep telefonuyla fotoğraf ve görüntü çekti. Bu sırada seyircilerden bazıları da "Atlamayacaksan ne çıktın? Delikanlıysan atlarsın" diye bağırdı, bazıları da hakaret etti. Sıcaktan dayanacak gücü kalmayan Ferhat G. yetkililerin de telkiniyle indi. Polis Ferhat G.'yi ifade için karakola götürdü.

 

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