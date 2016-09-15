İzmir'de gece yarısı okunan selalar halkı tedirgin etti, polise ihbar yağdı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bazı camilerden gece yarısından sonra sela okunması nedeniyle tedirgin olan vatandaşların ihbarının ardından yapılan araştırmada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, İstasyonaltı Mahallesi'ndeki bazı camilerden gece yarısından sonra okunan selayı duyan vatandaşlar, bunun darbe girişimi ya da benzer bir durumdan kaynaklandığını düşünüp tedirgin olunca polise haber verdi.

İlçede inceleme yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

İzmir Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Ali Efiloğlu, yaptığı araştırmada, müftülük olarak söz konusu selanın okunmasıyla ilgili bir talimatlarının olmadığını söyledi.

Merkezi ezan sistemi frekansına sızma olabileceğini dile getiren Efiloğlu, olayı araştıracaklarını ifade etti.