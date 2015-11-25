İzmir'de estetik ameliyat olmayı bekleyen IŞİD militanı Fransa'ya teslim edildi

Fransa’nın başkenti Paris’te IŞİD’in düzenlediği terör saldırılarından sonra İzmir’de, saç ektirip estetik ameliyat olmak için beklediği sırada yakalanan Afrika kökenli Fransız vatandaşı Mehdibend Said, Fransızlar İstihbaratı’na teslim edildi. İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Atatürk Havalimanı’na götürülen Said, aprondan hiç çıkartılmadan gizlilik içerisinde IŞİD bağlantılarının çözülmesi için Fransa istihbarat DGSE ekiplerince teslim alındı.

Taylan Yıldırım’ın DHA’da yer alan haberine göre, Fransız gizli servisi DGSE, Türkiye’ye gönderdiği yazıda, ülkeden ayrılıp IŞİD saflarına katılmayı planlayan ve bu nedenle de ’tehlikeli’ olduğunu uyarısı yapılan kişilerin listesini gönderdi. Bu listede bulunanlardan Mehdibend Said’in, İzmir’e geldiğinin saptanmasıyla, hem İstihbarat Şube Müdürlüğü hem de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırma yaptı. Bu incelemeler sonrasında Karşıyaka’da saklandığı adresin tespit edilmesiyle de yakalandı. İzmir’e geldikten sonra polisin kendisini takip ettiğinden habersiz olarak saç ektiren, estetik ameliyat olmayı bekleyen Mehdibend, Fransa vatandaşı olduğu ve Türkiye’de suça karışmadığından kurallar gereği sorgulanamadı. Türkiye’de herhangi bir olaya karışmadığı ve hakkında detaylı bir bilgi olmadığı için de, Mehdibend Said, gönderildiği adliyede serbest bırakıldı. Mehdibend Said’in kaçmaması için de polis teslim alıp bu kez İzmir’in Çiğli İlçesi’nde bulunan Harmandalı Mahallesi Göç İdaresi’ne bağlı merkeze yerleştirdi. Said, burada özel ekiplerin gözetiminde tutuldu. Polis, Said’in teslimi için Fransa makamlarıyla bağlantıya geçti. Yaklaşık iki hafta süren görüşmeler sonrasında, iki ülkenin ekipleri, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, buluştu.



Aprondan hiç çıkartılmadı



İzmir’in Çiğli İlçesi’nde bulunan Harmandalı Mahallesi Göç İdaresi’ne bağlı merkezde tutulan Said, bugün sabah saatlerinde uçakla İstanbul’a götürüldü. Atatürk Havalimanı’nda, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, burada apronda buluştukları Fransız gizli servisi DGSE ekiplerine teslim edildi. Buluşmanın gizlilik içerisinde yapıldığı açıklandı. Fransa’ya götürülen Mehdibend Said’in, Suriye ve Türkiye’de kaldığı zamanlarda kimlerle buluştuğu, terör örgütü IŞİD adına ne gibi faaliyetlerde bulunduğunun sorgu sırasında ortaya çıkacağı açıklandı.



Bu arada Mehdibend Said’in, şifreli olan WhatsApp görüşmelerinin de yine gizli servis elemanlarınca çözülmeye çalışılacağı da öğrenildi.