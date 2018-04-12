İzmir'de Eğitim-Sen'den 'nitelikli okul' tepkisi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - EĞİTİM-Sen İzmir 1 No\'lu Şube Başkanı Necip Vardal, Balçova, Bayındır, Beydağ, Dikili, Foça, Karaburun, Kınık, Kiraz ve Seferihisar ilçelerinde, merkezi sınav sistemiyle öğrenci alınacak lise bulunmadığını ileri sürdü. Bayraklı, Çeşme, Kemalpaşa, Narlıdere ve Selçuk ilçelerinde ise sınavla öğrenci alınacak sadece mesleki ve teknik anadolu liselerinin bulunduğunu kaydeden Vardal, karma eğitim verilen okulların sayısının azaldığını savundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kılavuzu yayımladı. Buna göre, İzmir\'de \'nitelikli okullar\' sınıfında 62 okul bulunuyor. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir 1 No\'lu Şube Başkanı Vardal, liseye gidecek öğrencilerin, açıklanan liste nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını savundu. Balçova, Bayındır, Beydağ, Dikili, Foça, Karaburun, Kınık, Kiraz ve Seferihisar ilçelerinde \'nitelikli okul\' statüsünde olan okul bulunmadığını kaydeden Başkan Vardal, ayrıca Bayraklı, Çeşme, Kemalpaşa, Narlıdere ve Selçuk\'ta da sınavla öğrenci alınan okullar arasında yalnızca mesleki ve teknik anadolu liselerinin bulunduğunu söyledi. Vardal, \"Bu ilçedeki yüzde 10 dilime giren öğrenciler, meslek liselerine gitmeye zorlanmakta. Yeni sistemde bakanlığın ısrarcı olduğunu, uyarılarımızın ve itirazlarımızın gerektiği biçimde ele alınmadığını görüyoruz. Eğitim-Sen olarak her fırsatta TEOG yerine getirilen sistemin, üniversiteye giriş sınavı gibi olmadığını dolayısıyla öğrencilerimizin ikinci şansının bulunmadığını söyledik. Öğrencilerimiz telafisi mümkün olmayan bir sisteme mahkum edildi\" dedi.

\'ÖĞRENCİLERİMİZİN GELECEKLERİNİN KARARTILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ\'

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine seslenen Vardal, öğrencilerin geleceklerinin karartılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, \"Öğretmenler, öğrencilerimiz ve velilerimiz topluma örtülmek istenen karanlık perdenin farkındalar. Öğrencilerimizin geleceklerinin karartılmasına izin vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz; çocuklarımız çevreye saygılı, üretken, aydın ve ayakları bu topraklarda kafası evrensel bireyler olacaklar\" diye konuştu.

Bakanlığın, parası olana özel okulları adres gösterdiğini ileri süren Vardal, yoksul aile çocuklarına ise \'nitelikli okullar\' kavramı dışında kalan \'niteliksiz okullar\'ın düştüğünü savundu. Tabloya bakınca 2 temel sonuca vardıklarına değinen Başkan Vardal, şunları söyledi:

\"Karma eğitim veren okulların oranı azalıyor. \'Nitelikli lise\' diye tanımladıkları okulların büyük bir kısmı üniversitelere öğrenci gönderme başarısı çok düşük olan imam hatip liselerinden oluşuyor. Başarı oranı yüksek anadolu liseleri ise liste dışına itiliyor. MEB\'in ortaöğretime geçiş sistemini yeniden yapılandırmasındaki temel amacı, resmi istatistiklerle de kanıtlanmış olan ve öğrencilerin tercih etmek etmedikleri imam hatip ve meslek liselerine gitmek zorunda bırakılmasıdır. Haliyle velilere bu sistemden çıkış yolu olarak da özel liseler işaret edilmekte ve bu nedenle de özel liselere erken tercih imkanı tanınmakta. Yeni sistemin özellikle büyükşehirlerde ve lise bulunmayan ilçelerde neden olacağı sorunların boyutları dahi tahmin edilememekte. Bakanlığın bu soruna bulduğu tek çözüm il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü ile okulun bağlı olduğu genel müdürlük tarafından yerleştirmenin yapılmasıdır. Yani öğrencinin ve velinin iradesi, eninde sonunda bakanlığın vereceği kararlara teslim edilmekte. Bizler, eğitim emekçileri ve veliler olarak çocuklarımızın ve öğrencilerimizin geri dönülemeyecek bir yola sokulmasını kabul etmiyoruz. Her çocuğun, hükümetin siyasi arzularının ötesinde bir önemi, değeri olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin ve çocuklarımızın hayatlarını böylesine olumsuz etkileyecek bir sisteme karşı çıkıyoruz.\"

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