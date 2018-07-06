T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İzmir'de çekilen korku filmi vizyona girdi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde bulunan Karantina Adası'nda çekilen, adını da yine bu adadan alan 'Karantina 12' filmi, bugün vizyona girdi

06 Temmuz 2018 15:14

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla ilçesinde bulunan Karantina Adası\'nda çekilen, adını da yine bu adadan alan \'Karantina 12\' filmi, bugün vizyona girdi. Gerilim ve korku türünde bir Türk yapımı olan film, Türkiye\'de 192 salonda sinemaseverlerle buluşacak.
Yönetmenliğini Can Varol\'un üstlendiği, senaryosunu ise Murat Barutçu\'nun yazdığı ve İzmir\'in Urla ilçesinde bulunan Karantina Adası\'nda çekilen \'Karantina 2\' filmi, vizyona girdi. Başrollerini, Berna Üçkaleler, Şevket Süha Tezel, Umut Demirdelen ve Anıl Can Yılar\'ın paylaştığı film, gerilim ve korku türünde bir yapım. Filmde; 5 üniversiteli genç, paranormal olayları araştırmak için gittikleri, geçmişi ile kirli Karantina Adası\'nda, 2 gece kalıp ödevleri için araştırma yapıyor. Fakat beklenmeyen olaylar ve ölümler sonrasında Karantina Adası\'ndan çıkıp çıkamayacaklarını bilemiyorlar. Profesörün asıl amacı Simya 12 kitabını bulmaktır. Bunun için de şeytan ile işbirliği yapmıştır. 86 dakikalık filmde, izleyicilerin korku ve gerilimi aynı anda yaşayacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAUrlaKarantina AdasıGerilimTürkTürkiyeYönetmenliğini Can VarolMurat BarutçuBaşrollerini BernaSüha Tezel Umut DemirdelenAnıl Can YılarFilmde;FakatProfesörünSimyaBununFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24