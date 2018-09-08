İzmir'de 52 dönüm tarım arazisine kıydılar, ralli pisti için inşaat başladı

İzmir’in doğal güzellikleriyle öne çıkan Güzelbahçe ilçesinde, İzmir Karting Kulübü tarafından GoKart ve motor sporları yapılmasına ilişkin 52 dönüm arazide pist için inşai faaliyetlere başlandı. Bölge halkı ise pist inşaatına karşı nöbet tutmaya başladı.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre 6 ile 7 Ekim tarihleri arasında yapılacak Türkiye Karting Yarışması’nın 6’ncı ayağında söz konusu pist kullanılacak. Bu yüzden de alanda ağaçlar sökülüyor, kazı yapılıyor ve beton döküm çalışmaları son sürat devam ediyor. Ancak alan, 1/100.000 ölçekli Manisa ve İzmir Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ölçekli İzmir Kent Bütünü Çevre Düzeni Planında tarım alanı içerisinde yer alıyor. Üstelik inşaatın yapıldığı alana komşu parsellerde, zeytincilik ile hayvancılık yapılıyor.

İzinler dikkat çekici

Konut alanlarına 121 metre uzaklıktaki arazideki inşaatı yapan Karting Kulübü’nün proje için aldığı izinler ise oldukça dikkat çekici.

Firmanın inşaat başvurusuna ‘olumlu’ görüş veren İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, “1381,1384,1385 ve 1386 No’lu parseller kuru marjinal tarım arazisi özelliğinde olduğundan tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüştür. Altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşmanın zeytinlik alanın yüzde 10’unu geçmemesi koşuluyla imar planı yapılması uygun görülmüştür” denildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de projeyi ‘olumlu bulduğunu ve destek vereceğini’ beyan etti. İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu da ‘olumlu’ görüş verdi.

***

"ÇED raporu hazırlandı mı?"

Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Şahbaz, İzmir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne projeye ilişkin dilekçe ile başvurdu. Bölgeye ilişkin ÇED raporu hazırlanıp, hazırlanmadığını soran Şahbaz, “52 dönümlük bu kadar büyük bir alanda, çevreye yıkıcı etkileri çok ciddi olacak tabiata aykırı bu faaliyetin olumsuz sonuçlarının ölçümlenebilmesi için ÇED raporunun hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer hazırlanmış ÇED raporu varsa bize bilgi verilmesini, yoksa konunun acilen yerinde incelenerek ÇED raporunun hazırlanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.