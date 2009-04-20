İzmir'de 500 TL'ye ehliyet!

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda, daha önce başarısız olan sürücü adaylarının yerine sahte belgelerle sınava giren 5 kişi yakalandı.



Organizasyonu düzenledikleri ileri sürülen bir sürücü kursunun 3 yetkilisinin arandığı, bir çalışanının ise gözaltına alındığı öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin sahte belgelerle başka kişiler adına ehliyet sınavına girdiği yönündeki ihbar üzerine inceleme başlattı.



Polis, takibin ardından düzenlediği operasyonda, Buca ilçesinde düzenlenen ehliyet sınavına, başkaları adına girdikleri ileri sürülen D.A. adlı kadın ile Ö.M, S.Ç, N.Ç. ve İ.K'yı sınav çıkışında yakaladı. Zanlılarda, üzerine kendi fotoğrafları yapıştırılmış sınava girecek kişilerin kimlikleri ve sınav giriş belgeleri ele geçirildi.



Operasyon kapsamında, Buca ilçesinde faaliyet gösteren bir sürücü kursunu da basan polis, burada çalışan Ö.M'yi gözaltına aldı. Sürücü kursunun yetkilileri R.B, M.B, A.A'nın arandıkları bildirildi.



Sürücü kursunun organizasyonunda, daha önce ehliyet sınavında başarısız olan sürücü adaylarının yerine, 500 TL civarında para karşılığında başka kişilerin sahte belgelerle sınava girdikleri ileri sürüldü.



Gözaltına alınan 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

