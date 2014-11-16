İzmir'de 3 katlı bina bir anda yerle bir oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, işyerlerinin bulunduğu 3 katlı bir bina, içinde kimsenin bulunmadığı bir sırada çöktü.

Akşam saatlerinde Karabağlar'daki Yunus Emre Mahallesi 4025 Sokak'taki 3 katlı bir bina çöktü. Doğan Haber Ajansı’ndan Tufan Hamarat’ın haberine göre, sabah saatlerinde yan tarafındaki arsada hafriyat çalışması yapıldığı belirtilen binanın üç katında da işyerlerinin bulunduğu, çökme anında içeride kimsenin olmadığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, binada her ihtimale karşı arama kurtarma köpeklerinin de yardımıyla arama yapılmaya başlandı.

Polis ekipleri de binada çökme anında kimsenin bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı.