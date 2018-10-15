İzmir'de 22 sığınmacının öldüğü kazadaki şoför için Güneş'in manşeti: Keşke sen ölseydin

İzmir'in Menderes ilçesinde sığınmacıları taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Olaydan yaralı kurtulan şoför için Güneş gazetesi "Keşke sen ölseydin" manşeti attı.

Kazadan yaralı kurtulan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz (35), hastane polisine verdiği ilk ifadede, '09' Aydın plakalı kamyonu ile saat 03.00'te Söke'den yola çıktığını, Sazlıköy'ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldığını ve yakıtı olmadığı için Selçuk otobanına girdiğini, kazanın olduğu Kısıkköy bölgesinde ise önüne beyaz aracın çıktığını, çarpmamak için ani hareket yaptığını ve kavşakta kontrolü kaybederek, dereye uçtuğunu söylemişti.

Yapılan son araştırmalardan sonra kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz'ın çeşitli suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu ve kamyon kullanmak için gerekli olan C sınıfı ehliyete sahip olmadığı ortaya çıkmıştı.

Güneş gazetesi olayı bugünkü (15 Ekim 2018) nüshasına taşıdı. "Keşke sen ölseydin" manşetinin atıldığı haberde "Kazadan yaralı kurtulan 'sabıkalı ve ehliyetsiz' şoförün, onlarca insanı ölüme terk edip hastaneye gittiği ve olayı örtbas etmeye çalıştığı ortaya çıktı" ifadesi kullandı.

Güneş'te yer alan haber aynen şöyle:

"Başka yaralı yok, gidelim"

Kaza sonrası olay yerinden geçen Mehmet Eker, kamyonun yaralı şoförünün kendisini durdurduğunu, cep telefonundan birilerini aradığını, ulaşamayınca kendisini hastaneye götürmesini istediğini anlattı. Eker, “İleride polis var, istersen onlara söyleyelim' dedim. 'Hayır beni taksiye bindir' dedi. Ben de Karabağlar'da taksiye bindirdim. 'Başka kimse var mı' dediğimde 'Tekim' yanıtını verdi. Ben de kaza yerine bakmadım” dedi.

Aydın'ın Söke ilçesinden kamyonla alınan göçmenlerin, Menderes ilçesi sahilinden tekneye bindirilmesi planlanıyordu.

"Yüksekten düştüm"

Görgü tanığının iddiaları sonrası ekipler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ın (35) ifadesini aldı. İki bacağı kırılan kaçakçı , 'önüne beyaz bir aracın çıktığını, fren boşalınca duramadığını, çarpmamak için ani hareket yapınca dereye uçtuğunu' öne sürdü. Edinilen bir diğer bilgiye göre de kaçakçı Mustafa Yılmaz, ticari taksiyle geldiği hastanenin acil servisindeki görevlilere “Yüksekten düştüm” dedi. Bunun üzerine önce travma servisinde tedavi altına alındı ancak daha sonra kaza yaptığını belirtmesi üzerine yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Şoför uyumuş olabilir

Olay yerinde yapılan incelemede fren izine rastlanmadı. Kazanın, insan kaçakçısı şoförün uyuması nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor. Polis raporunda, olumsuz hava etkeninin olmadığına dikkat çekilirken, kazanın nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Mustafa Yılmaz, hastanenin acil servisinden beyin cerrahi polikliniğine böyle götürüldü.

Ssabıkalı ve ehliyetsiz

Mustafa Yılmaz'ın 21 ayrı suça karıştığı, sabıka dosyasının kabarık olduğu ve kamyon kullanabilmek için gerekli 'C sınıfı' ehliyetinin olmadığı belirlendi.

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