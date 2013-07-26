İzmir'de YHK zam oranını yarım puan artırdı, sendika'dan açıklama bekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 7 bin 500 kişiyle ilgili yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamış, sendika bu sabah 04.00'te greve başlanacağını duyurmuştu. Yüksek Hakem Kurulu görüşmelerde konuşulan zam oranını yarm puan arttırdı. Kurul grevin engellenmiş olduğunu belirtilirken, sendika ise henüz açıklama yapmadı.

Büyükşehir Belediyesi yönetiminde İZELMAN şirketi için önerdikleri zam oranı küçük bir farkla Yüksek Hakem Kurulu tarafından onaylandı. İZELMAN çalışanlarının bugünden itibaren normal mesailerine devam edeceğini söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, yaptığı açıklamada, "İşçilerimizin hak arama sürecinde maddi manevi zarar gören hemşerilerimizden af diliyoruz" dedi. Kocaoğlu, YHK'dan henüz onay çıkmayan İZENERJİ şirketinde çalışan işçilerin de süreci sağduyu içinde izlemelerini önerdi. Sendika yetikilileri ise, YHK kararının resmi olarak ellerine ulaşmasının ardından açıklamada bulunacaklarını dile getirdi.

Yüzde 15 istemişlerdi

Büyükşehir Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında yaşanan kriz devam ederken, akşam saatlerinde çözüm geldi. Yüksek Hakem Kurulu, konuyla ilgili kararını verdi. Sendika ile belediye anlaşmazlığı nedeniyle dosyayı inceleyen kurul resmi yazıyı belediyeye gönderdi. Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği tekliflerin aynısı kuruldan 0.5 puanlık artışla geçti. Belediye, yüzde 40 eksik maaş alan personele yüzde 12, yüzde 20 eksik maaş alana yüzde 10, yüzde 100 maaş alana da yüzde 8 zam oranı önermiş, sendika ise kademesiz herkes için ortalama yüzde 15 zam talep etmişti. YHK kararında belediyenin teklifinin yüzde 0.5 oranında fazlası yazıldı. Bünyesinde 6 bin işçi bulunan İZELMAN için verilen kararın ardından gözler 3 binin üzerinde çalışanı olan İZENERJİ şirketine çevrildi. YHK'nın bu şirket için ise kararı pazartesi günü vermesi bekleniyor.

Eylem yapılmayacak

Yüksek Hakem Kurulu'nun kararının ardından İZELMAN'daki sendikalı işçinin eyleme çıkmasının önü de kapanmış olduğu belirtildi. Yasal olarak grev yapamayacak olan tüm işçiler YHK'dan gelen orana göre maaşlarına zam alarak işlerine devam edecekleri belirtildi. YKH kararı ile birlikte başta otobüs şoförlerinin eylem yapmasının önü tamamen tıkanmış oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde İZELMAN şirketi için önerdikleri zam oranının Yüksek Hakem Kurulu tarafından onaylanmasının sevinci yaşandı. İZELMAN çalışanlarının bugünden itibaren normal mesailerine devam edeceğini söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, "İşçilerimizin hak arama sürecinde maddi manevi zarar gören hemşehrilerimizden af diliyoruz. Dileğimiz, bu süreçte aksayan işlerin kısa zamanda toparlanmasıdır. Toplu sözleşme işçilerimize, belediyemize ve kentimize hayırlı olsun" diye konuştu. Emekçilerin sendikalarda örgütlenmesinin ve toplu sözleşme yapılmasının vazgeçilmez bir hak olduğunu belirten Kocaoğlu, İZENERJİ şirketinde çalışan işçilerin de süreci sağduyuyla izlemelerini önerdi.

Neresi etkilenecekti

İZELMAN işçilerinin yapacağı grevden belediyeye ait olan otoparklar da nasibini alacaktı. Katlı otopark ve yer altı otoparklarında otomasyonlu sisteme bakanlar ve güvenlik için bekleyen elemanlar çalışmaya devam ederken, açık otoparklardaki çalışanlar greve çıkacaktı.

İZELMAN anaokulları ve etüt merkezlerie de grevden etkilenirken, ESHOT atölyelerinde de işbaşı yapılmayacaktı. Belediye hizmet binalarındaki İZELMAN kadrolu görevliler de greve katılacaktı. İZSU'da ise kanalizasyon ekibi dışındaki İZELMAN personeli çalışmayacak. Park bahçeler, Eşrefpaşa Hastanesi, fen işleri, idare işler, Mezarlıklar, Huzurevi, balık ve sebze hali, ESHOT yıkama, katı atıklar, İZFAŞ, trafik ve İZSU birimlerindeki çalışan İZENERJİ işçileri de grevde yer alacaktı.

Grev yasağı nedeniyle kanunen grev yapamayan belediye otobüs şoförleri, itfaiye, Doğal Yaşam Parkı, Eşrefpaşa Hastanesi Acil Servis çalışanları ve İZSU'nun kanalizasyon ekiplerinin ise greve iş yavaşlatma eylemi yaparak destek vermesi bekleniyordu.

YHK kimlerden oluşuyor?

Yüksek Hakem Kurulu, Yargıtay'ın iş davalarına bakan dairesi başkanının başkanlığında oluşturuluyor. Kurulda, Bakanlar Kurulunca, bakanlıklar bünyesi dışında, işçi veya işveren kuruluşları ile hiç bir şekilde bağlantısı olmayan ve siyasparti organlarında görevli bulunmayan, ekonomi, işletme, sosyal politika veya iş hukuku konularında bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasından seçilecek bir üye yer alıyor. Üniversitelerin iş hukuku veya ekonomi öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek bir üye de kurulda görev yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, işçi konfederasyonlarından, kendisine mensup işçi sayısı en yüksek olan konfederasyonca seçilecek iki üye, işverenler adına en çok işveren mensubu olan işveren konfederasyonunca, biri kamu işverenlerinden olmak üzere seçilecek iki üye de kurulda bulunuyor.