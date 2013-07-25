T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de bazı otobüs şoförleri 'uyarı grevi' yaptı, kontak kapattı

İZELMAN otobüslerinin kent genelinde 22.00 ile 24.00 saatlerinde çalışmaması nedeniyle duraklarda yığılma yaşanırken, bazı vatandaşlar, gruplar halinde ticari taksilere binmeyi tercih etti

25 Temmuz 2013 11:06

İzmir'de ESHOT'a bağlı otobüslerde görev yapan İZELMAN şoförleri, dün gece 22.00-24.00 saatlerinde 'uyarı grevi' yaptı.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında İZELMAN ve İZENERJİ çalışanları adına yürütülen ve uzlaşma sağlanamayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri nedeniyle belediye otobüsleri sefer yapmadı.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, yaptığı açıklamada, 7,5 aydır süren görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle tarafların gergin olduğunu söyledi.

26 Temmuz Cuma günü grev yapacaklarını hatırlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızın, greve 24 saat kala gerçekleştirdiği uyarı eyleminden son anda haberimiz oldu. Şube yöneticilerimiz ile acil toplantı yapacağız. Süreç 7,5 aydır devam ediyor. Halen olumlu bir adım atılmamış olması gerginliğe neden oldu. İZELMAN ve İZENERJİ çalışanları ile sendika yönetiminin gergin bekleyişi sürüyor. Bu gece arkadaşlarımız, görüşmeler masada tatlıya bağlanmazsa eylemlerin her gün devam edeceği mesajını verdi. Masada sonuç alamazsak, 26 Temmuz Cuma günü grevde olacağız."

ESHOT'a bağlı otobüslerde görevli İZELMAN şoförleri, 19 Temmuz Cuma günü 06.00-08.00 saatlerinde uyarı grevi yapmıştı.

ETİKETLER

izmirdurakotobüsgrevuyarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24