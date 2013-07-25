İzmir'de bazı otobüs şoförleri 'uyarı grevi' yaptı, kontak kapattı

İzmir'de ESHOT'a bağlı otobüslerde görev yapan İZELMAN şoförleri, dün gece 22.00-24.00 saatlerinde 'uyarı grevi' yaptı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında İZELMAN ve İZENERJİ çalışanları adına yürütülen ve uzlaşma sağlanamayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri nedeniyle belediye otobüsleri sefer yapmadı.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, yaptığı açıklamada, 7,5 aydır süren görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle tarafların gergin olduğunu söyledi.

26 Temmuz Cuma günü grev yapacaklarını hatırlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızın, greve 24 saat kala gerçekleştirdiği uyarı eyleminden son anda haberimiz oldu. Şube yöneticilerimiz ile acil toplantı yapacağız. Süreç 7,5 aydır devam ediyor. Halen olumlu bir adım atılmamış olması gerginliğe neden oldu. İZELMAN ve İZENERJİ çalışanları ile sendika yönetiminin gergin bekleyişi sürüyor. Bu gece arkadaşlarımız, görüşmeler masada tatlıya bağlanmazsa eylemlerin her gün devam edeceği mesajını verdi. Masada sonuç alamazsak, 26 Temmuz Cuma günü grevde olacağız."

ESHOT'a bağlı otobüslerde görevli İZELMAN şoförleri, 19 Temmuz Cuma günü 06.00-08.00 saatlerinde uyarı grevi yapmıştı.