Cuma günü İzmir'de 10 bin belediye işçisi grev yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZELMAN ve İZENERJİ yönetimleriyle DİSK'e bağlı Genel-İş üyesi belediye işçileri arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı açıklandı. Tıkanan görüşmeler sonucunda iki şirkette çalışan toplam 10 bin kadar işçi greve gidecek.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Genel İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Memiş Sarı, yaptığı açıklamada, TİS görüşmelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önerdiği zam oranının yeterli olmadığını söyledi.

Görüşmelerin tıkandığını ve sonuçsuz kaldığını ifade eden Sarı, "Cuma günü greve gidiyoruz. Grev kapsamında neler yapabiliriz şu anda onların üzerinde çalışıyoruz" dedi.

İzmir'de ESHOT'a bağlı otobüslerde görev yapan İZELMAN şoförleri geçen hafta çalışmayarak "uyarı grevi" yapmıştı.

İZELMAN Genel Hizmet Otopark, Özel Eğitim, İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketinde yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde toplu ulaşım hizmeti veren ESHOT ile su ve kanalizasyon idaresi İZSU'ya personel temin hizmetini yürüten şirket, ayrıca büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde açık ve kapalı toplam 11 bin 500 araç kapasiteli otopark hizmeti ile çeşitli semtlerdeki anaokulu, kreş ve etüt eğitim merkezlerinin işletmesini üsteleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Temizlik Bakım ve Organizasyon Hizmetleri Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde (İZENERJİ) ise yaklaşık 4 bin işçi çalışıyor.

İZENERJİ personeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park Bahçeler Müdürlüğü ile Eşrefpaşa Hastanesi, fen işleri, idare işleri, İzmir Doğal Yaşam Parkı, mezarlıklar, huzurevi, balık ve sebze hali, ESHOT yıkama, katı atıklar, İZFAŞ, trafik ve İZSU birimlerinde görev yapıyor.