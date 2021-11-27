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İzmir Valiliği'nden Buca'daki darp olayına ilişkin açıklama: Bir polis görevden uzaklaştırıldı

İzmir’de iddiaya göre aracını park etmek isterken polislerle tartışan Volkan Karaaslan önce darp, sonra şikayet edildi. Polislerin darp anı görüntüleri sosyal medyaya düştü

27 Kasım 2021 17:27

İzmir Valiliği, Buca ilçesinde bazı polislerin bir vatandaşı darp etmesi olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve 1 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi civarında meydana gelen, sosyal medyayada görüntüleri paylaşılan olayla ilişkin olarak İzmir Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, 24 Kasım'daki olayda polisin, öğrencilerin güvenliği için bölgede denetim ve kontrol görevi yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Polis ekiplerimizin uygulamaları esnasında bir kısım vatandaşlarımızın polise mukavemet ettiği, bir polisimizi darp ettiği, polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine olaya müdahale eden, orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşlarımıza tekme savuran bir polis memurumuz da soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır."

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