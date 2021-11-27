Buca'da polis şiddeti: Dövdükleri gençten şikayetçi oldular

İzmir’de iddiaya göre aracını park etmek isterken polislerle tartışan Volkan Karaaslan önce darp, sonra şikayet edildi. Polislerin darp anı görüntüleri sosyal medyaya düştü.

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde arabasını evinin önüne park etmek isteyen Volkan Karaaslan isimli vatandaş, iddiaya göre yolu kapatan polisleri uyarmak amacıyla kornaya bastı. Baba Salman Karaaslan, oğlunun tepkisinin ardından polis ekiplerinin oğluna saldırıp darp ettiğini söyledi.

Karaaslan’ın darp edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Polislerin görüntülerdeki tutumu büyük tepki çekerken, darp edilen Volkan Karaaslan’ın babası Salman Karaaslan yaşananları TELE1’den Fırat Yeşilçınar’a anlattı.

Baba Karaaslan, şunları söyledi: “Kızım oğlum ve kızımın nişanlısı eve dönüyor veterinerden. Polis kapımızın önünde duruyor. Arabayı içeri sokmak istiyor polis izin vermiyor. Bağırıp çağırıp GBT istiyor. Oğlum da tepki gösteriyor ve ‘Terörist miyim ben?’ diyor. Bunun üzerine polis elinden biber gazı çıkarıp yüzüne sıkıyor. Kızım ve nişanlısı daha sonra eve gidiyor. Oğlum gözlerini açmaya çalıştığında da sinkaflı küfürler yağdırıyorlar. Bu sırada polis ona yumruk atıyor. Yan tarafta bir polis ihbar geçiyor. Polislere saldırı olduğunu söyleyerek oğlumdan şikayetçi oluyorlar. Polisler oğlumu ve eşimi darp etti, biz de şikayetçi olduk.”

CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, TELE1’e yaptığı açıklamada CHP Kadın Kolları’nın aileyi ziyaret ettiğini açıkladı.