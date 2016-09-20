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15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir Vali Yardımcısı 'FETÖ'den gözaltında

İlhan, İzmir Adliyesi Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

20 Eylül 2016 13:36

İzmir'de 'FETÖ' soruşturmaı kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Suat İlhan gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada daha önce görevden uzaklaştırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan İlhan, İzmir Adliyesine gelişindepolis tarafından gözaltına alındı.

İlhan, İzmir Adliyesi Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan İzmir Vali Yardımcısı Ufuk Seçilmiş ile Menderes Kaymakamı Ahmet Ufuk Hasçakal gözaltına alınmış, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakılmışlardı.

 

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