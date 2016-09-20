KOSGEB'e 'FETÖ' operasyonu; il müdürleri dahil 35 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, 'FETÖ' soruşturması kapsamında Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirdiği KOSGEB operasyonunda, aralarında il müdürlerinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, aralarında İstanbul, Erzurum, Sakarya, Düzce'nin de bulunduğu Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 42 kişiden 35'i gözaltına alınırken, bir kişinin de daha önceden yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında bazı illerin KOSGEB il müdürlerinin de bulunduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, diğer illerde gözaltına alınan kişilerin de bulundukları yerlerdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.